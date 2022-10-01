1 октября «Локомотив» постарается прервать серию из трех поражений в РПЛ в матче против одного из главных аутсайдеров лиги «Урала». Команды встретятся на «РЖД Арене», главный арбитр — Сергей Иванов. Игра начнется в 19.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» в 18.55 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев больше шансов на победу: успех железнодорожников доступен с коэффициентом 1.77, вероятность — около 56%. Выигрыш гостей можно оформить за 4.70 (20%), котировка на ничью чуть ниже — 3.90 (24%).

Ждете еще одно поражение «Локомотива»? Ставка в 1000 рублей на гостей при благополучном исходе принесет 4700 рублей.

Правда, эксперты не включили ни одного результата в пользу «Урала» в число трех наиболее вероятных:

• победа «Локо» 1:0 идет за 6.90;

• ничья 1:1 — за 7.00;

• успех хозяев 2:0 — за 7.80.

Железнодорожники в этом сезоне мало забивают: в РПЛ — в среднем 1.3 гола за игру. «Урал» атакует еще хуже: за 10 туров команда выжала лишь пять мячей — это худший результат в лиге наравне с «Торпедо». Ждете, что команды взбодрятся в очном матче? Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.87, ТМ 2.5 — в 2.00.

При этом «Локомотив» подходит к игре после самой крупной победы в сезоне: москвичи разнесли в Кубке «Химки» (5:0), покер оформил новичок команды Педриньо. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 1.80, ИТМ1 (1.5) — за 2.00.

Эти рынки на «Урал» доступны за 3.40 и 1.32 соответственно. В этом сезоне екатеринбуржцы лишь раз забили больше одного мяча за игру.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Урал» 1 октября 2022 года

«Локо» проваливает сезон, но в матче с «Уралом» он выглядит фаворитом. Екатеринбуржцы — одни из главных претендентов на вылет в ФНЛ, железнодорожники же наконец прервали пятиматчевую серию без побед (в основное время) мощным разгромом «Химок» в Кубке России. У железнодорожников хорошие шансы продлить винстрик: у гостей травмировано несколько важных игроков (Олег Шатов, Вячеслав Подберезкин, Игорь Коновалов), лидеры «Локо» же наконец разыгрались, а фрешмен Педриньо находится «в огне».

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 1.77.