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«Локомотив» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 3 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Зенит» 3 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
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3 декабря в центральном матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» сыграет с «Зенитом». Игра пройдет на «РЖД-Арене» в Черкизове, стартовый свисток арбитра Алексея Сухого прозвучит в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.00 мск покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Зенит

«Зенит» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Успех сине-бело-голубых доступен за коэффициент 2.01, что примерно 50% вероятности исхода. Триумф «Локомотива» идет за 3.61 (26%), ничья — за 3.76 (24%).

В первом круге железнодорожники сенсационно набрали три очка в Санкт-Петербурге. Если на этот раз они просто не уступят, сыграет котировка 1.86.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.27.

«Зенит» — вторая по результативности команда РПЛ, которая в среднем забивает 2.06 мяча за 90 минут. ИТБ1 (1.5) оценен в 1.89.

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Соперники обменялись голами в четырех из пяти последних встреч: условие «обе забьют» можно оформить за 1.58, «обе забьют — нет» — за 2.36.

Выигрыш «Локомотива» по угловым оценен в 2.50, ничья — в 9.00, успех «Зенита» — в 1.77.

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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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