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Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:35

Эксперты оценили вероятность второй подряд разгромной победы банды Овечкина — на этот раз над «Кингз»

Прогноз на матч НХЛ «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» 7 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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7 марта «Вашингтон» в очередном матче регулярного сезона НХЛ сыграет с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоится на «Crypto.com Арене» и начнется в 6.30 по московскому времени. В России трансляция игры недоступна.

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Букмекерская компания OLIMPBET считает «Вашингтон» аутсайдером матча. На победу столичной команды в основное время можно поставить за коэффициент 3.10, что приблизительно 32% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (19%), успех «Лос-Анджелеса» — за 2.03 (49%).

Ставка в 1000 рублей на «Кэпиталз» в случае их триумфа принесет 3100 рублей, а чистая прибыль составит 2100 рублей.

«Вашингтон» выиграл шесть из семи последних матчей против «ЛА». Вариант Х2 оценен в 1.77.

В пяти из этих встреч столичные забросили от трех и более шайб, поэтому стоит присмотреться к ставке на ИТБ2 (2.5) за 1.78.

В последнем матче 5 марта «Вашингтон» был шикарен — разгромил «Сан-Хосе» со счетом 8:3. Успех гостей с форой (-1.5) можно оформить за 3.64, а Ф1(-2.5) — вообще за 5.30.

Если сильно рисковать не хотите, присмотритесь к ставке на победу «Кэпиталз» с учетом овертайма и серии буллитов за 2.30. Такие же условия для «ЛА» идут за 1.61.

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Прогноз и ставка на матч «Лос-Анджелес» — «Вашингтон»

«Вашингтон» из-за перестановок в команде утратил стабильность и скатился на 11-е место на «Востоке». В последней встрече «Столичные» раздавили «Сан-Хосе» (8:3), но это были скорее отголоски былой игры. Теперь команду Овечкина и Кузнецова ждет проверка значительно серьезнее, чем «Шаркс» — один из лидеров Западной конференции.

«Кингз» идут третьими в таблице и обладают одной из лучших атак в НХЛ. Хотя они проиграли «Вашингтону» в шести из семи предыдущих встреч, сейчас у команды Тодда Маклеллана есть возможность поквитаться. Тем не менее подраненный «Вашингтон» — опасный соперник, поэтому лучше присмотреться к тоталу матча. Он может быть очень высоким, как в большинстве предыдущих встреч «Кэпиталз»: в четырех из пяти последних прошел «верх».

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.56.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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