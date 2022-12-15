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Прогнозы на спорт

15 декабря, 13:15

Месси против Мбаппе и еще двух французов. Кто будет признан лучшим игроком ЧМ?

Артем Белинин
Лео Месси и Хулиан Альварес.
Фото Global Look Press
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Чемпионат мира в Катаре подходит к концу — 18 декабря состоится финальный матч между Аргентиной и Францией. Некоторые футболисты проявили себя ярче других, среди них будет выбран лучший игрок ЧМ. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы основных претендентов.

Лионель Месси — 1.20

Лучшие шансы на номинацию у капитана сборной Аргентины. Лео Месси проводит блистательный мундиаль: побил пачку рекордов (лучший игрок в истории ЧМ по системе гол+пас, лучший бомбардир Аргентины на ЧМ), забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Но главное — добрался до финала и имеет хороший шанс выиграть турнир.

Аргентина вряд ли оказалась бы в финале без помощи Месси — форвард забивал в каждом матче за исключением встречи с Польшей. В том числе Лео отличился в трех играх плей-офф — до него это удавалось всего пятерым игрокам.

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Килиан Мбаппе — 5.00

У француза великолепная статистика — он всего на один ассист отстает от Лео Месси. Килиан отличился на мундиале пять раз и отдал две голевые передачи. Несколько матчей он может записать себе в актив — в частности, игры против датчан и поляков. В них Мбаппе оформил по дублю.

Однако в двух последних играх плей-офф Килиан не так хорош — после концерта в игре с Польшей (2+1) он замолк. Важнейшие игры с Англией и Марокко нападающий провел тихо. Да и роль француза при всей его статистике тяжело назвать ключевой для сборной

Антуан Гризманн — 10.0

«Маленький принц» вроде не впечатляет статистикой (0+3), но в его случае это не так важно. Во-первых, Антуан все же один из лучших ассистентов мундиаля (и еще может стать лучшим). Во-вторых, Гризманн впечатлил всех перестроением в новую роль (точнее, множество ролей) и самоотверженностью. У игрока сумасшедшая продвинутая статистика (на групповом этапе — 11 пасов под удар и 2.3 xA), а в полуфинале он нередко действовал как защитник и спасал команду в тяжелых ситуациях.

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Оливье Жиру — 50.0

Нападающий заменил выбывшего Карима Бензема, и совершенно не зря. Оливье на мундиале оформил четыре мяча и побил рекорд Тьерри Анри по голам за сборную Франции. В отличии от Мбаппе, Оливье не потерялся в важных матчах — забил победный в ворота Англии и отличился в полуфинале против Марокко.

Хулиан Альварес — 50.0

Альварес не был основным игроком Аргентины на ЧМ, но провальная игра Лаутаро Мартинеса вынудил тренера экспериментировать. В итоге он поставил Хулиана в пару к Месси, и уже на второй матч форвард ответил голом (в ворота Польши). Дальше у Альвареса был мяч в игре против Австралии и прекрасный полуфинал с хорватами — там футболист отличился дважды.

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Остальные игроки

Сборная Марокко стала первой африканской сборной в полуфинале чемпионата мира за всю историю — логично, что самые яркие игроки этой команды входят в рейтинг. Поставить на Софьяна Амрабата (которого президент Франции Макрон назвал лучшим полузащитником ЧМ), Хакима Зиеша или Юссефа Эн-Несери можно за 100. Анхель Ди Мария, успешно помогающий Аргентине на этом мундиале (пусть и не в каждом матче), может стать лучшим игроком ЧМ с котировкой 150.

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