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Сегодня, 12:15

Эксперты оценили шансы Месси и Роналду выиграть приз лучшему игроку чемпионата мира

Евгений Коростелев
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Чемпионат мира по футболу в Катаре выкатился на финишную прямую — из 32 участников борьбу продолжают 16, и теперь права на ошибку ни у кого нет. Игроки стремятся продемонстрировать лучшие качества, которые позволят их командам пройти как можно дальше. Кто-то за свои старания и лучшие показатели в результате получит приз лучшему игроку турнира. У кого лучшие шансы на трофей?

Сборная Бразилии. Сетка в помощь Бразилии, Месси рядом. Кто фаворит ЧМ после группового этапа?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Килиана Мбаппе. На его победу можно поставить с коэффициентом 3.70. На счету француза 3+1 в трех неполных матчах, во втором туре его дубль принес «Трехцветным» важнейшие три очка во встрече с Данией (2:1). На втором месте Лео Месси (6.00). Капитан и лидер сборной Аргентины был хорош во всех играх группового раунда: забил Саудовской Аравии, сделал 1+1 с Мексикой и был активен против Польши — правда, не реализовал пенальти.

Одинаковым коэффициентом 17.0 оценен возможный триумф сразу трех игроков: Бруну Фернандеша, Винисиуса и Ришарлисона. У полузащитника «МЮ» лучшая статистика (2+2), однако у его конкурентов больше шансов стать чемпионами мира — Бразилия котируется значительно выше Португалии.

20-летний испанец Педри — шестой в списке (20.0). У него нет результативных действий на этом турнире, но и без них он является лидером команды и связующим звеном между атакой и обороной. Криштиану Роналду и Коди Гакпо сражаются пока между собой. Правда, у форварда Нидерландов три забитых мяча, а у португальской звезды — заработанный пенальти, гол с него и несколько скандалов.

Коди Гакпо. Нидерланды — США: Гакпо разъяснит американцам, что они лишние на ЧМ

Шансы других топовых игроков выглядят следующим образом:

  • Мората, Каземиро, Модрич, Рэшфорд, Неймар — 30.0;

  • Беллингем — 40.0;

  • Гризманн — 50.0.

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Эксперты оценили шансы Месси опередить Мбаппе в споре бомбардиров чемпионата мира