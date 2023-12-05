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Сегодня, 10:15

«Лутон» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 5 декабря 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Лутон» — «Арсенал» 5 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Мартин Эдегор («Арсенал»).
Фото Global Look Press
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Лидер АПЛ «Арсенал» в 15-м туре чемпионата сойдется с одним из аутсайдеров — «Лутоном». Игра пройдет 5 декабря на стадионе «Кенилворт Роуд». Арбитр Сэмюэл Барротт даст стартовый свисток в 23.15 по московскому времени. В России легально английскую лигу не показывают.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 дек, 23:15. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
Арсенал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «канониров» однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.23, что составляет приблизительно 80% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 13.0 (6%), даже ничья идет за гораздо меньшие 6.99 (14%).

Эксперты сильно сомневаются в том, что «Лутону» удастся хотя бы не проиграть в предстоящей встрече. Этот рынок (1Х) предложен за солидные 4.55.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают солидное преимущество команды Микеля Артеты:

• 2:0 — за 6.25;

• 3:0 — за 7.25;

• 1:0 — за 8.25.

Тотал больше трех голов можно оформить за 1.77, ТМ 3 — за 2.06.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 2.12, обратный вариант доступен с котировкой 1.73.

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Прогноз и ставка на матч «Лутон» — «Арсенал»

«Канониры» подошли к матчу в отличной форме: оформили пять побед подряд во всех турнирах с общим счетом 14:2 (трижды сыграли на ноль). «Лутон» выступает далеко не так ярко: в прошлом туре уступил «Брентфорду» (1:3), а из зоны вылета выбрался только благодаря 10-очковому штрафу «Эвертона». В 16 матчах во всех турнирах «шляпники» потерпели 10 поражений — вряд ли они смогут сдержать лидера АПЛ.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.64.

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