11 августа в третьем круге турнира в Монреале российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с белоруской Ариной Соболенко. Встреча начнется не ранее 19.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния равный — 1:1.

При этом аналитики букмекерской компании Olimpbet считают вторую ракетку мира серьезным фаворитом матча. На победу Соболенко можно поставить с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Успех Самсоновой котируется за 2.71 (33%).

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На счет 2:0 в пользу Соболенко котировка — 2.09. Именно с таким результатом завершился последний матч соперниц.

Тотал больше 20.5 гейма предложено оформить за 1.82, ТМ 20.5 — за 2.02. Обе встречи между этими теннисистками завершились через «верх».

Верите в крупный успех Соболенко? Ф2(-3.5) предложена за 1.86, Ф1(+3.5) идет за 1.97.

Победу Арины в первом сете и в матче можно оформить за 1.66. Выигрыш Людмилы с форой (+1.5) по партиям — за 1.69.

В игре предыдущего круга между Самсоновой и Жен случились шесть брейков, во встрече Соболенко и Мартич — пять. На семь и более выигранных подач соперницы котировка — 1.90, на шесть и менее — 1.80.

Прогноз и ставка на матч Людмила Самсонова — Арина Соболенко

Самсонова и Соболенко дважды встречались за последние два года, и сейчас в их противостоянии паритет — 1:1. Причем последний матч в Аделаиде в январе 2023-го получился очень упорным и завершился победой белоруски на двух тай-брейках. Причем в первой партии Арина ушла со счета 1:5.

Сейчас Соболенко способна победить увереннее. Во-первых, в Монреале она провела на один матч меньше (во временном эквиваленте — на 1.5 часа), что очень важно в душных канадских погодных условиях. Во-вторых, есть сомнения, что Самсонова способна здесь соперничать с агрессивно действующими соперницами — на недавнем турнире в Вашингтоне она в одну калитку проиграла действующей в похожей манере Гауфф (3:6, 3:6).

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой (-2.5) гейма за 1.65.

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