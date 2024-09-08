8 сентября сборная Люксембурга примет Белоруссию во втором туре группового этапа Лиги наций. Игра состоится на «Стад де Люксембург» и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный судья — Лоуренс Виссер из Бельгии. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Красным львам»: на выигрыш хозяев доступен коэффициент 1.78, что составляет примерно 47% вероятности. Ничью представили за 3.65 (27%), успех белорусов — за 3.90 (26%).

В первом туре Лиги наций «Белые крылья» разошлись миром с Болгарией (0:0). Считаете, что команда Карлоса Алоса снова наберет очки? Опцию Х2 оценили в 2.09.

Обмен голами идет за 2.12, обратный вариант — за 1.68. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.60.

Самый вероятный итог встречи, по версии экспертов, указывает на победу Люксембурга со счетом 1:0. На этот результат предложили котировку 5.00.

Прогноз и ставка на матч Люксембург — Белоруссия

В первом туре Лиги наций «Белые крылья» разделили очки с Болгарией (0:0) и продлили серию без голов до пяти матчей. До этого команда Карлоса Алоса не отличилась ни в одной из товарищеских встреч в 2024 году — в марте уступила Черногории (0:2) и разошлась нулевой ничьей с Мальтой, а в июне с одинаковым счетом (0:4) влетела сборным России и Израиля. Прервать неудачный отрезок будет непросто: люксембуржцы хоть и начали турнир с поражения от Северной Ирландии (0:2), но остаются кусачим соперником. В квалификации Евро-2024 парни Люка Хольца финишировали выше Лихтенштейна, Боснии и Исландии, а от занявших второе место словаков отстали всего на пять очков. В товарняках нынешнего года «Красным львам» не слишком везло — проиграли Грузии (0:2), Франции (0:3) и Бельгии (0:3). Зато победили крепкую сборную Казахстана (2:1). Белорусов ждет непростое испытание.

Рекомендуемая ставка: Люксембург не пропустит за 2.08.

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