26 марта в рамках второго тура отборочного турнира Евро-2024 сыграют Люксембург и Португалия. Матч на «Люксембург Стэдиум» обслужит бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Игра начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании PARI считают гостей безальтернативным фаворитом встречи. Победа Португалии идет за 1.15, что примерно соответствует 83% вероятности. Ничья доступна за 7.60 (12%), триумф хозяев — за 18.0 (5%).

Верите в сенсацию в виде «мирного» результата? Ставка в 1000 рублей на этот вариант принесет выигрыш в 7600 рублей в случае успешного исхода поединка.

Аналитики ожидают разгром Люксембурга. Тотал больше 3 мячей предложен за 1.80, ТМ 3 — за 2.00.

Индивидуальный ТБ 2.5 у гостей идет за 1.85. Поставить на победу Португалии с форой (-2) можно за 1.78.

Команда Роберто Мартинеса пропустила от Лихтенштейна лишь один мяч в последних пяти матчах, но при этом сама отличилась в каждом. Опция «обе забьют» предложена за 2.35, обратный рынок — за 1.60. Ставка лишь на голы в исполнении Роналду и его партнеров идет за 1.70.

Самый вероятный счет, по мнению аналитиков PARI, — 2:0 в пользу Португалии. Этот исход идет за 6.00.

Прогноз и ставка на матч Люксембург — Португалия

Люксембург в первом туре неожиданно не проиграл Словакии (0:0), а еще неплохо показал себя в группе лиги С Лиги наций. Команда Люка Хольца уступила только Турции (0:2) и заняла вторую строчку, обыграв Литву и Фарерские острова. Так что парням Мартинеса не будет так легко, как с Лихтенштейном.

Но в пользу огромного преимущества гостей говорит то, что Португалия победила в 12 последних матчах с Люксембургом, забила в 17 поединках, а пропустила лишь один раз за пять предыдущих встреч.

Рекомендуемая ставка: победа Португалии с форой (-2) за 1.78.