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Максим Кресси — Александр Шевченко: прогноз на матч ATP Вашингтон 31 июля 2023 года

Прогноз на матч ATP Вашингтон Максим Кресси — Александр Шевченко 31 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Александр Шевченко.
Фото Getty Images
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31 июля в стартовом раунде турнира в американском Вашингтоне россиянин Александр Шевченко сыграет с хозяином кортов Максимом Кресси. Теннисисты выйдут на корт не ранее 20.15 по московскому времени, в России игра показана не будет. Прежде Александр и Максим ни разу друг с другом не играли.

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Кресси — фаворит поединка, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Успех американца доступен за коэффициент 1.50, вероятность этого исхода — приблизительно 66%. Выход Шевченко во второй круг котируется за 2.60 (34%).

Ставка в 1000 рублей на российского теннисиста может принести 2600 рублей, если он окажется сильнее в этом матче.

При этом эксперты полагают, что Шевченко не возьмет даже сета, потому что наиболее вероятный точный счет — 2:0 по партиям в пользу Кресси за 2.30.

Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.97, ТМ 22.5 — за 1.78.

Можете подстраховать Александра с помощью форы по геймам: Ф2(+1.5) оценена в 2.20, Ф2(+2.5) — в 1.91.

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Прогноз и ставка на матч Максим Кресси — Александр Шевченко

Американец — самый яркий представитель серв-энд-воллей в туре, поэтому его матчи зачастую получаются достаточно затяжными и состоят из довольно большого количества геймов. Как пример, из семи последних трехсетовых матчей с участием Кресси только в одном было меньше 21 гейма.

Шевченко вряд ли сможет что-то противопоставить сопернику на приеме, но собственная достаточно уверенная игра на подаче позволит ему цепляться до последнего. Тай-брейк и более 23 геймов в матче не станут сюрпризом.

Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 за 1.97.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Александр Шевченко
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