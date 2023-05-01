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«Мальорка» — «Атлетик»: где смотреть матч ла лиги 1 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Мальорка» — «Атлетик» 1 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Иньяки Уильямс.
Фото Global Look Press
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1 мая ведущий борьбу за еврокубки «Атлетик» из Бильбао сыграет на выезде с «Мальоркой». Встреча 32-го тура ла лиги состоится на «Визит Мальорка Эстади» и начнется в 20.00 по московскому времени. Трансляция будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хорхе Фигероа Васкес.

Испания. Ла Лига. 32-й тур
01 мая, 20:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Атлетик

Букмекеры считают «Атлетик» фаворитом встречи. На победу басков можно поставить с коэффициентом 2.34, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.02 (33%), триумф «Мальорки» — за еще большие 3.62 (25%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 3620 рублей, а чистая прибыль составит 2620 рублей.

 

Вариант «Мальорка» не проиграет» доступен за 1.64. В двух предыдущих матчах против басков красно-черные добились победы и ничьей.

Невероятный вариант для ставки — тотал больше 1.5 гола доступен за 1.61.

 
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На хотя бы один забитый «Атлетиком» мяч выставлена котировка — 1.40, на результативный удар «Мальорки» — 1.64. Хозяева отличились в четырех матчах подряд, гости — в четырех из пяти.

Наиболее вероятный точный счет — 0:0 за 4.88, решили эксперты.

 
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Мальорка
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