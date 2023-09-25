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Сегодня, 22:15

«Мальорка» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 26 сентября 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Мальорка» — «Барселона» 26 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Роберт Левандовски («Барселона»).
Фото Global Look Press
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26 сентября в седьмом туре чемпионата Испании «Барселона» приедет в гости к «Мальорке». Встреча на стадионе «Сон Моиш» начнется в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка по платной подписке покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
26 сент, 22:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet уверены в победе «блауграны». На триумф «Барсы» дан невысокий коэффициент в 1.67, что составляет около 57% вероятности. Ничья оценена в 4.10 (24%), успех «Мальорки» — в 5.20 (19%).

За последние пять очных встреч красно-черные забили каталонцам всего один мяч, а «Барса» отличилась 11 раз. На обмен меткими попаданиями можно поставить за 1.93, обратный рынок предложен за 1.88.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.87. На первый точный выстрел в матче в исполнении «блауграны» можно сыграть за 1.57.

Самый вероятный счет игры, по версии аналитиков Olimpbet, — 1:0 в пользу «Барселоны» за 6.73.

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Прогноз и ставка на матч «Мальорка» — «Барселона»

«Барселона» — явный фаворит поединка. Каталонцы не проиграли ни одного матча, пять раз подряд победили, забили больше всех в ла лиге (16), а меньше парней Хави пропустили только «Реал» (три) и «Атлетик» (четыре).

Чаще, чем «Мальорка» (10), мяч из сетки доставали лишь «Альмерия» (13) и «Гранада» (16). Команда Хавьера Агирре явно не в форме — у нее всего одна виктория в сезоне и три поражения. История противостояния тоже однозначно на стороне «блауграны» — она выиграла у красно-черных в 11 встречах подряд.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» за 1.67.

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