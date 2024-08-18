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Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:20

«Мальорка» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 18 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Мальорка» — «Реал» 18 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Федерико Вальверде («Реал»).
Фото Global Look Press
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«Реал» начнет защиту чемпионского звания в Испании выездом к «Мальорке», которая в прошлом сезоне финишировала 16-й. Игра состоится 18 августа на стадионе «Мальорка Сон Моих» и начнется в 22.30 по московскому времени. Главный арбитр — Сесар Сото Градо. Прямую трансляцию с 22.25 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Испания. Ла Лига. 1-й тур
18 авг, 22:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Реал

Букмекеры отдали предпочтение команде Карло Анчелотти: ее победа предложена с котировкой 1.47, что составляет приблизительно 67% вероятности. Выигрыш «островитян» дан за 7.40 (12%). Даже ничья идет с меньшим коэффициентом 4.50 (21%).

Рынок на непоражение «Мальорки» идет за 2.80, в прошлом сезоне команда дважды минимально уступила «бланкос».

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата подтверждают превосходство «Мадрида»:

• 1:0 — за 5.40;

• 2:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 7.20.

Карло Анчелотти и&nbsp;Дани Карвахаль (&laquo;Реал&raquo;). «Мальорка» — «Реал»: Анчелотти уверенно начнет защиту титула

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.90, ТМ 2.5 предложен с такой же котировкой.

Поставить на обмен результативными ударами можно за 2.11, опция «обе забьют — нет» дана за 1.69.

Комбинированный вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» доступен за 2.47.

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