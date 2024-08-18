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Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«Мальорка» — «Реал»: Анчелотти уверенно начнет защиту титула

Прогноз на матч ла лиги «Мальорка» — «Реал» 18 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Карло Анчелотти и Дани Карвахаль («Реал»).
Фото Global Look Press
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«Реал» в первом туре чемпионата Испании встретится с «Мальоркой». Игра пройдет 18 августа на стадионе «Мальорка Сон Моих», стартовый свисток арбитра Сесара Сото Градо прозвучит в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Испания. Ла Лига. 1-й тур
18 авг, 22:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Реал

Букмекеры считают мадридцев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.47, это около 67% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 7.40 (12%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Вероятность того, что команды разделят очки, оценена в 4.50 (21%).

Рынок на непоражение «Мальорки» идет за 2.80, в прошлом сезоне команда дважды минимально уступила «бланкос».

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата подтверждают превосходство «Мадрида»:

• 1:0 — за 5.40;

• 2:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.90, ТМ 2.5 предложен с такой же котировкой.

Поставить на обмен результативными ударами можно за 2.11, опция «обе забьют — нет» дана за 1.69.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Реал» начал сезон с трофея и едет на Балеары, чтобы развить успех. «Мальорка» не испортит мадридцам старт в ла лиге

Прогноз и ставка на матч «Мальорка» — «Реал»

Отряд Карло Анчелотти открыл сезон уверенной победой над «Аталантой» в Суперкубке УЕФА (2:0). Вероятно, похожий успех на классе случится и в первом туре чемпионата: «Мальорка» в последние два года боролась за выживание, а в предыдущем сезоне финишировала 16-й. В кампании-2023/24 «Реал» дважды всухую обыграл «островитян», а в 10 прошлых встреч команд рынок «обе забьют» зашел всего три раза.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и обе забьют — нет" за 2.08.

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