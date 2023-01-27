27 января в 1/16 финала Кубка Англии сыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Этихад», рассудит команды Пол Тирни. Прямая трансляция для России не предусмотрена.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи хозяев. Поставить на них можно за 1.77, это примерно 56% вероятности. Ничью оценили в 4.30 (23%), успех «канониров» — в 4.40 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4300 рублей.

«Арсенал» очень хорош в этом сезоне и идет на первом месте в АПЛ. Если считаете, что им по плечу не проиграть «горожанам», оформите ставку за 2.12.

Для этого матча доступна ставка на проход в 1/8 — триумф «Сити» идет за 1.47, «канониров» — за 2.80.

Добавить шансов гостям или улучшить котировку на победу команды Гвардиолы можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 2.30, Ф2(+1) — за 1.67.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи — тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.66.

В обмене голами аналитики тоже уверены, такой вариант можно взять за 1.67.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.40.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»

«Горожане» и «канониры» точно могут устроить голевой праздник — встречаются две самые результативные команды Англии. «Сити» забил уже 53 мяча в 20 играх, «Арсенал» отличился 45 раз за 19 туров АПЛ. В составах — Эрлинг Холанн (25 мячей), Эдегор, Сака и Мартинелли (22 гола на всех). Такие парни, если будут играть, точно настреляют больше двух мячей.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.66.