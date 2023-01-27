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Сегодня, 13:15

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз на матч Кубка Англии 27 января 2023 года

Прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» 27 января 2023 года
Артем Белинин
Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
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27 января в 1/16 финала Кубка Англии сыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Этихад», рассудит команды Пол Тирни. Прямая трансляция для России не предусмотрена.

Англия. Кубок. 1/16 финала
27 янв, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Арсенал

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи хозяев. Поставить на них можно за 1.77, это примерно 56% вероятности. Ничью оценили в 4.30 (23%), успех «канониров» — в 4.40 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4300 рублей.

«Арсенал» очень хорош в этом сезоне и идет на первом месте в АПЛ. Если считаете, что им по плечу не проиграть «горожанам», оформите ставку за 2.12.

Для этого матча доступна ставка на проход в 1/8 — триумф «Сити» идет за 1.47, «канониров» — за 2.80.

Добавить шансов гостям или улучшить котировку на победу команды Гвардиолы можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 2.30, Ф2(+1) — за 1.67.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи — тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.66.

В обмене голами аналитики тоже уверены, такой вариант можно взять за 1.67.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.40.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»

«Горожане» и «канониры» точно могут устроить голевой праздник — встречаются две самые результативные команды Англии. «Сити» забил уже 53 мяча в 20 играх, «Арсенал» отличился 45 раз за 19 туров АПЛ. В составах — Эрлинг Холанн (25 мячей), Эдегор, Сака и Мартинелли (22 гола на всех). Такие парни, если будут играть, точно настреляют больше двух мячей.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.66.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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