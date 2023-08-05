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5 августа, 23:45

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Уткин верит, что лондонцы дадут бой

Кай Хаверц.
Фото Getty Images
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Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на Суперкубок Англии. «Манчестер Сити» и «Арсенал» встретятся на «Уэмбли» 6 августа в 18.00 по московскому времени.

Англия. Суперкубок.
06 авг, 18:00. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
Арсенал

В какой форме «Манчестер Сити»

«Горожане» сделали требл в прошлом сезоне, завоевав титулы в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Спустя менее двух месяцев после триумфа в главном еврокубке команда Пепа Гвардиолы открывает новый сезон против своего главного преследователя. В межсезонье «Сити» подписал Матео Ковачича и Йошко Гвардиола, а потерял ключевых полузащитников Илкая Гюндогана и Рияда Мареза, но внушительный состав позволяет спокойно пережить даже такое расставание.

Во всех турнирах лучший клуб Европы не проиграл 25 из 26 последних матчей, но в трех последних встречах за Суперкубок Англии соперники оказались сильнее.

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В какой форме «Арсенал»

«Канониры» взяли верх в своих четырех последних схватках за Суперкубок Англии и уже побеждали «Сити» в 2014 году. На «Уэмбли» «Арсенал» выиграл два из трех последних матчей и еще в одном сыграл вничью. Потери Габриэла Жезуса и Александра Зинченко осложняют задачу для Микеля Артеты, которому придется бросить в бой воспитанника лондонцев Эдди Нкетию и экс-защитника «Аякса» Юрриена Тимбера. На поле наверняка появятся и другие дорогостоящие новички — Деклан Райс и Кай Хаверц, которые неплохо себя проявили в тренировочных матчах. «Арсенал» завершил межсезонье победой над «Монако» (1:1, по пенальти 5:4) в домашнем Кубке Эмиратов.

 
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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: статистика личных встреч

«Сити» выиграл у «Арсенала» все три матча в прошлом сезоне (1:0 в Кубке Англии, 3:1 и 4:1 в АПЛ).

Прогноз экспертов ФОНБЕТ на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» 6 августа

«Сити» хорошо заработал в турне по Азии и подошел к старту сезона в прекрасном настроении и почти без травм. У «Арсенала» не сыграют Зинченко и Габи Жезус, а новичкам еще нужно время, чтобы дать результат. «Горожане» идут фаворитами и вернут Суперкубок после трех неудачных попыток. Лондонцы обязательно дадут бой и забьют в основное время», — заявил Уткин.

Вариант «обе забьют» в основное время и проход «Манчестер Сити» доступен в ФОНБЕТ за 2.55.

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ФК Манчестер Сити
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