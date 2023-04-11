11 апреля в Англии состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов — «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы сразится с «Баварией» Томаса Тухеля. Игра пройдет на арене «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Хесус Хиль Мансано из Испании. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции в 21.40 мск.

Букмекерская компания Olimpbet считает «Сити» безоговорочным фаворитом встречи. На победу чемпионов Англии можно поставить с коэффициентом 1.66, что приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.31 (23%), успех «Баварии» — за 5.23 (17%).

Ставка в 1000 рублей на мюнхенский суперклуб в случае его триумфа принесет выплату в 5230 рублей, а чистая прибыль составит 4230 рублей.

Считаете, что Тухель найдет противоядие против Холанна и его партнеров? Вариант «Бавария» не проиграет» предложен за 2.33.

Команды провели шесть матчей в Лиге чемпионов: два из трех на поле «Сити» завершились победами «горожан» и «верхом» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.26.

На то, что счет в игре откроют хозяева, котировка — 1.51. На гостей — 2.85.

Эксперты считают, что соперники обменяются голами: вариант «обе забьют» предложен за 1.72, «обе забьют — нет» — за 2.13.

Четыре наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — за 8.00;

2:0 и 2:1 в пользу «Сити» — за 8.25.