Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Манчестер Сити» – «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов 11 апреля 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Бавария» 11 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Кевин де Брейне.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

11 апреля в Лиге чемпионов состоятся первые четвертьфинальные матчи. В одном из них на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» примет «Баварию». Игра начнется в 22.00 по московскому времени со свистком испанского арбитра Хесуса Хиль Мансано. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции в 21.40 мск.

Лига чемпионов. 1/4 финала
11 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Бавария

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Сити». На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1.66, что приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.31 (23%), успех «Баварии» — за 5.23 (17%).

Ставка в 1000 рублей на мюнхенский суперклуб в случае его триумфа принесет выплату в 5230 рублей, а чистая прибыль составит 4230 рублей.

Считаете, что Тухель найдет противоядие против Холанна и его партнеров? Вариант «Бавария» не проиграет» предложен за 2.33.

Команды провели шесть матчей в Лиге чемпионов: два из трех на поле «Сити» завершились победами «горожан» и «верхом» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.26.

Эксперты считают, что соперники обменяются голами: вариант «обе забьют» предложен за 1.72, «обе забьют - нет» — за 2.13.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.75.

 
Лукас Хелер. Клиент ФОНБЕТ предсказал вылет «Баварии» из Кубка Германии и стал миллионером со ставки в 10 000 рублей

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» – «Бавария»

Кажется, лучшего варианта, как обмен голами, в предстоящем матче просто не найти. И у той, и у другой команды потрясающий набор атакующих игроков, которые сильны как индивидуально, так и командно. «Манчестер Сити» забил в 12 встречах подряд во всех турнирах, «Бавария» — в 29.

Что касается очных встреч в Лиге чемпионов, то соперники забили друг другу в трех из четырех последних игр. Такие «монстры» просто не могут сыграть в аккуратный футбол почти без голов.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).      
Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, акций, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте https://www.olimp.bet/. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
1
0
Читайте также
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
Яна Кудрявцева: Сырники от Винер / «Колхозный» стиль / Серебро в Рио / Пластика груди / Муж хоккеист
Матч СКА — ЦСКА закончился массовой дракой
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА побеждает и без Гусева
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Скандал после матча «Авангард» — «Ак Барс»
Гусева снова посадили в запас
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Перестройка посреди сезона вряд ли хорошо скажется на результатах мюнхенцев». Нагучев верит, что «Сити» будет беспощаден в первом матче ЛЧ