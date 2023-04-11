«Манчестер Сити» – «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов 11 апреля 2023 года

11 апреля в Лиге чемпионов состоятся первые четвертьфинальные матчи. В одном из них на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» примет «Баварию». Игра начнется в 22.00 по московскому времени со свистком испанского арбитра Хесуса Хиль Мансано. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции в 21.40 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Сити». На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1.66, что приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.31 (23%), успех «Баварии» — за 5.23 (17%).

Ставка в 1000 рублей на мюнхенский суперклуб в случае его триумфа принесет выплату в 5230 рублей, а чистая прибыль составит 4230 рублей.

Считаете, что Тухель найдет противоядие против Холанна и его партнеров? Вариант «Бавария» не проиграет» предложен за 2.33.

Команды провели шесть матчей в Лиге чемпионов: два из трех на поле «Сити» завершились победами «горожан» и «верхом» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.26.

Эксперты считают, что соперники обменяются голами: вариант «обе забьют» предложен за 1.72, «обе забьют - нет» — за 2.13.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.75.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» – «Бавария»

Кажется, лучшего варианта, как обмен голами, в предстоящем матче просто не найти. И у той, и у другой команды потрясающий набор атакующих игроков, которые сильны как индивидуально, так и командно. «Манчестер Сити» забил в 12 встречах подряд во всех турнирах, «Бавария» — в 29.

Что касается очных встреч в Лиге чемпионов, то соперники забили друг другу в трех из четырех последних игр. Такие «монстры» просто не могут сыграть в аккуратный футбол почти без голов.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.