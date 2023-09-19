19 сентября «Црвена Звезда» приедет в гости к «Манчестер Сити» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет на стадионе «Этихад». Стартовый свисток португальского судьи Жоау Педру Пиньейру прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире с 21.45 мск встречу покажут на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2».

Аналитики букмекерской компании Winline назвали хозяев безоговорочными фаворитами. Победу горожан можно взять с коэффициентом 1.07, вероятность такого исхода — примерно 80%. Ничья доступна за 14.0 (7%), успех «Црвены Звезды» — за 35.0 (3%).

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В последний раз сербский клуб выступал на групповом этапе Лиги чемпионов четыре года назад и отличился лишь в одной встрече. Рынок на то, что красно-белые не огорчат парней Пепа Гвардиолы, идет за 1.64.

Специалисты предвкушают яркий поединок: на тотал больше 3.5 мяча предложили котировку 1.54, на ТМ 3.5 — за 2.43.

Опция «обе забьют» представлена за 4.85, обратный вариант — за 1.17. В начале сезона манкунианцы обменялись меткими выстрелами с соперниками в пяти матчах из семи во всех соревнованиях.

За три дня до свидания с чемпионом Сербии «Сити» разобрался с «Вест Хэмом» (3:1). А туром ранее разгромил «Фулхэм» (5:1). Индивидуальный тотал небесно-голубых больше 3.5 гола дали за 1.87.

Выигрыш горожан с форой (-3) оценили в 1.87. Если верите, что красно-белые навяжут борьбу обладателю требла, вас ждет рынок Ф2(+3) за 1.97.

Четыре наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, говорят в пользу сухой виктории коллектива Хосепа Гвардиолы:

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