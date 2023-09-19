Прогнозы на спорт
Сегодня, 18:15
19 сентября «Црвена Звезда» приедет в гости к «Манчестер Сити» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет на стадионе «Этихад». Стартовый свисток португальского судьи Жоау Педру Пиньейру прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире с 21.45 мск встречу покажут на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2».
Аналитики букмекерской компании Winline назвали хозяев безоговорочными фаворитами. Победу горожан можно взять с коэффициентом 1.07, вероятность такого исхода — примерно 80%. Ничья доступна за 14.0 (7%), успех «Црвены Звезды» — за 35.0 (3%).
Уверены, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае удачного итога принесет 14 000 рублей.
В последний раз сербский клуб выступал на групповом этапе Лиги чемпионов четыре года назад и отличился лишь в одной встрече. Рынок на то, что красно-белые не огорчат парней Пепа Гвардиолы, идет за 1.64.
Специалисты предвкушают яркий поединок: на тотал больше 3.5 мяча предложили котировку 1.54, на ТМ 3.5 — за 2.43.
Опция «обе забьют» представлена за 4.85, обратный вариант — за 1.17. В начале сезона манкунианцы обменялись меткими выстрелами с соперниками в пяти матчах из семи во всех соревнованиях.
За три дня до свидания с чемпионом Сербии «Сити» разобрался с «Вест Хэмом» (3:1). А туром ранее разгромил «Фулхэм» (5:1). Индивидуальный тотал небесно-голубых больше 3.5 гола дали за 1.87.
Выигрыш горожан с форой (-3) оценили в 1.87. Если верите, что красно-белые навяжут борьбу обладателю требла, вас ждет рынок Ф2(+3) за 1.97.
Четыре наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, говорят в пользу сухой виктории коллектива Хосепа Гвардиолы:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -