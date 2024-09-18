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Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

«Манчестер Сити» — «Интер»: Холанн и Тюрам раздадут огня

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» 18 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press
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«Манчестер Сити» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов примет «Интер». Игра пройдет 18 сентября на стадионе «Этихад», стартовый свисток шведского арбитра Гленна Нюберга прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Интер

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение хозяевам: победа коллектива Пепа Гвардиолы предложена с котировкой 1.53, вероятность этого исхода — примерно 64%. Выигрыш нерадзурри дан за 6.20 (15%). Возможность того, что команды разделят очки, оценена в 4.50 (21%).

Рынок на непоражение «Интера» можно взять с коэффициентом 2.55.

Три наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес «горожан»:

  • 2:0 — за 8.00;

  • 1:0 и 1:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.20.

Условие на обмен забитыми мячами предложено за 1.78, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.98.

Николо Барелла (&laquo;Интер&raquo;). «Интер» едет на «Этихад», чтобы отомстить «Сити» за поражение в финале ЛЧ-2023. Манкунианцы не проигрывали дома почти два года

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Интер»

Обе команды на старте сезона хорошо действуют в атаке. «Ман Сити» в четырех из пяти матчей во всех турнирах заколотил минимум два мяча, в среднем отличаясь 2,4 раза за игру. «Интер» вонзил минимум дважды в трех из четырех встреч, средняя результативность — 2,25 гола за 90 минут. Также команды не всегда действуют надежно в обороне: нерадзурри пропустили в половине встреч сезона, «горожане» — в четырех из пяти. В хорошей форме нападающие команд: у Эрлинга Холанна девять мячей в пяти матчах, у Маркуса Тюрама — четыре в четырех.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.78.

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