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Сегодня, 08:15

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: команда Гвардиолы развлечется перед поездкой на КЧМ

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» 16 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
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16 декабря «Манчестер Сити» проведет последний матч перед поездкой на Клубный чемпионат мира. В 17-м туре АПЛ команда Пепа Гвардиолы сразится на «Этихаде» с «Кристал Пэлас». Игра начнется в 18.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Пол Тирни.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
16 дек, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Кристал Пэлас

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей почти нет шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 15.0, что примерно 3% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.35 (14%), а успех «Сити» предложен за некрупные 1.20 (83%).

Лондонцы проиграли шесть из восьми последних матчей АПЛ. На то, что в игре с «горожанами» их ждет поражение с разницей в два и более мяча (Ф1(-1.5), котировка — 1.60.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.54, ТМ 2.5 — в 2.44.

Если случится обмен голами, сыграет ставка за 2.33. Если этого не произойдет, сработает 1.61. Кстати, действующий чемпион пропустил в семи матчах подряд.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «Сити» за 5.92.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»

Для «Манчестер Сити» матч против «Кристал Пэлас» станет последним перед поездкой на Клубный чемпионат мира, где в полуфинале его уже ждет японская «Урава». «Горожанам» будет важно сыграть уверенно и набрать три очка, чтобы еще сильнее не отпустить лидирующий «Ливерпуль». Да, на поле не выйдет Эрлинг Холанн, но в Лиге чемпионов Пеп доказал, что у него есть талантливые ребята в обойме. А уж разделаться дома со слабеньким и проигрывающим всем подряд «Кристал Пэлас» будет не очень сложно.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» с форой (-1.5) за 1.60.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
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