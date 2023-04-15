15 апреля «Манчестер Сити» и «Лестер» встретятся в матче 31-го тура АПЛ. Игра пройдет на домашнем стадионе «горожан» «Этихад» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Даррен Ингланд. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Букмекеры считают хозяев огромными фаворитами: поставить на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.16, что составляет примерно 85% вероятности. Успех гостей доступен с фантастической котировкой 17.0 (4%), даже ничья предложена за куда более реалистичные 8.50 (11%).

Верите, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет солидные 8500 рублей.

Правда, аналитики предлагают большой коэффициент даже на непоражение «Лестера» — 5.66. «Лисы» уступили «горожанам» в четырех последних играх АПЛ, а к предстоящей подошли в отвратительной форме — проиграли в семи из последних восьми турах чемпионата.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают огромное преимущество хозяев:

• победы 2:0 и 3:0 идут за 7.07;

• успех 4:0 — за 9.25;

• 2:1 и 3:1 —за 9.75.

Аналитики почти не сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.91, ТМ 3.5 — за 1.95. Неудивительно, ведь «Ман Сити» — самая забивная команда АПЛ: за 29 матчей настреляла 75 мячей.

Рынок на голы от обеих команд предложен за 2.02, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.80.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер»

Кажется, у «горожан» вообще не должно возникнуть проблем: «лисы» скатились на предпоследнее место в АПЛ, последнюю победу одержали 11 февраля и с тех пор потерпели семь поражений в восьми турах, набрав лишь одно очко. «Ман Сити» же оформил семь выигрышей в прошедших восьми матчах чемпионата (шесть из них с разницей минимум в два мяча) и продолжает бороться за чемпионство с «Арсеналом».

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2) за 1.71.