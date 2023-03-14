14 марта «Манчестер Сити» и «Лейпциг» определят очередного четвертьфиналиста Лиги чемпионов. Ответный матч 1/8 финала пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 22.45 мск будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2». Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич. Первый матч завершился вничью — 1:1.

«Манчестер Сити» — лидер котировок, по данным букмекерской компании OLIMPBET. Победу англичан в основное время можно взять за 1.34, вероятность исхода — приблизительно 74%. Ничья оценена в 5.58 (18%), триумф «Лейпцига» — в 9.25 (8%).

Ставка в 1000 рублей на «мир» в случае положительного результата принесет 5580 рублей.

«Лейпциг» с «Сити» встречались трижды, и в двух случаях немецкий клуб избежал поражения. Вариант Х2 доступен за 3.49.

Также вы можете подстраховать Тимо Вернера и компанию с помощью форы: Ф2(+1.5) оценена в 1.93, Ф1(-1.5) в таком случае — тоже 1.93.

«Манчестер Сити» забивает в домашних матчах АПЛ и Лиги чемпионов больше трех голов за 90 минут. ИТБ1 (2.5) можно оформить за 2.17, ИТМ1 (2.5) — за 1.63.

В каждом из трех очных матчей команды обменивались голами. На вариант «обе забьют» коэффициент — 2.06, на «обе забьют — нет» — 1.77.

Если ожидаете результативный футбол, возьмите ТБ 2.5 за 1.67. Или ТМ 2.5 за 2.30, если верите в осторожную игру.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 2:0 в пользу «Сити» за 6.66.

Проход «горожан» в следующий раунд предложен за 1.14, «быков» — за 5.40.