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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 1 апреля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 1 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
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1 апреля в центральном матче 29-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сойдется с «Ливерпулем». Встреча пройдет на поле «горожан», на арене «Этихад». Стартовый свисток арбитра Саймона Хупера прозвучит в 14.30 по московскому времени. В России эта игра показана не будет.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
01 апр, 14:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Ливерпуль

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение команде Пепа Гвардиолы. На победу «Сити» выставлен коэффициент 1.66, вероятность исхода — приблизительно 60%. Ничья идет за 4.18 (23%), успех «Ливерпуля» — аж за 5.17 (17%).

Ставка в 1000 рублей на гостей, если они возьмут три очка, принесет выплату в 5170 рублей.

«Ливерпуль» проиграл всего один из шести последних матчей против «Сити». На то, что красные не уступят в предстоящей игре, котировка — 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за вкусные 1.65, ТМ 2.5 — за 2.34.

Соперники очень часто обмениваются голами — это произошло в семи случаях из восьми. Условие «обе забьют» идет за 1.68, «обе забьют — нет» — за 2.20.

«Ливерпуль» выиграл хотя бы один тайм в четырех из пяти предыдущих встреч с «Сити». Считаете, что это произойдет и сейчас? Успех коллектива Юргена Клоппа в первой или второй 45-минутках предложен за крупные 2.70.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.50.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» до паузы на матчи сборных набрал гиперзвуковую скорость: выиграл восемь из 10 встреч при двух ничьих. Причем шесть последних игр «горожане» завершили с устрашающим суммарным результатом 23:1 — «Лейпциг» в ЛЧ был растоптан 7:0, а «Бернли» в Кубке Англии — 6:0. Правда, восемь мячей в этих двух встречах забил Эрлинг Холанн, который получил повреждение, не сыграл за Норвегию и может пропустить предстоящий матч. Также в нем точно не примет участие прооперированный Фил Фоден.

У «Ливерпуля» в марте также есть успех со счетом 7:0 — красные дома испепелили «МЮ». Но затем случились два поражения по 0:1 от «Борнмута» и «Реала», которые доказали нестабильность команды Юргена Клоппа. Особенно достается защитникам, которые никак не выйдут на свой высокий уровень. Тот же ван Дейк не выручает ни в клубе, ни в сборной (Нидерланды в отборе к Евро уступили Франции 0:4).

Есть вероятность, что даже в отсутствии Холанна «Сити» с Альваресом реализует атакующий потенциал и конвертирует его в голы. Но и «Ливерпуль» с Салахом и Фирмино способен огрызнуться, как делал это в последние годы — мерсисайдцы забили «горожанам» в восьми матчах подряд.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.65.

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