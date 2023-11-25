25 ноября в главном матче выходных в европейском футболе «Манчестер Сити» сойдется с «Ливерпулем». Игра 13-го тура АПЛ состоится на домашнем стадионе «горожан» «Этихаде» и начнется в 15.30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет недоступна. Главный арбитр — Крис Кавана.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, «Манчестер Сити» превосходит соперника. На его победу можно поставить за 1.72, вероятность данного исхода — порядка 58%. Ничья оценена в 4.22 (24%), успех «Ливерпуля» — в 4.42 (18%).

Если команда Юргена Клоппа наберет в этом матче очки, тогда сыграет котировка 2.20.

В семи из восьми последних очных встреч команды забивали минимум четыре мяча на двоих, поэтому стоит поразмышлять над ставкой на ТБ 3.5 за вкусные 2.31.

Обмен голами доступен за 1.58, вариант «обе забьют — нет» — за 2.40.

На гол Эрлинга Холанна коэффициент — 1.73. У «Ливерпуля» наиболее вероятным автором гола считается Мо Салах — 3.15.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Команды приучили нас к зрелищному футболу: они обменялись голами в восьми из девяти последних матчей, в шести из восьми попутно пробив «верх». Что может помешать им повторить? Вроде бы ничего. В отличной форме лучшие игроки команд — Эрлинг Холанн и Мохамед Салах забивают пачками, их партнеры всегда на подхвате («Сити» и «Ливерпуль» входят в топ-3 самых результативных в АПЛ). При этом в обороне есть проблемки: «горожане», например, в предыдущем туре пропустили аж четыре мяча от «Челси».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.72.

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