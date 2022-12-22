22 декабря состоится суперматч — «Сити» и «Ливерпуль» сыграют в рамках Кубка лиги. Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Этихад», трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Дэвид Кут.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на них можно за 2.00, это 50% вероятности. Ничью оценили в 3.70 (26%), успех команды Клоппа — в 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что Юрген не пустит «Сити» за трофеем в этом сезоне и не уступит «горожанам», оформите ставку за 1.86.

В матче доступна линия на команду, которая окажется в четвертьфинале. Шансы «Сити» оценили котировкой 1.55, «Ливерпуль» можно взять за 2.55.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.46, Ф2(0) — за 2.85.

«Верх» по голам заходил в четырех из пяти прошедших личных встреч. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90.

Эксперты не сомневаются в обмене голами — вариант «обе забьют» оценили в 1.54.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.70.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Эрлинг Холанн и неоптимальная оборона «Красных» — вот что решит исход этого матча. Норвежец целый месяц эмоционально накачивался успехами своих конкурентов на мундиале. Кажется, пока Мбаппе забивал хет-трик в финале чемпионата мира, Холанн рвал на себе волосы в ожидании напомнить всему миру, кто он такой. Матч против «Ливерпуля» это отличный шанс, к тому же после Катара Юрген Клопп наверняка побережет основных защитников «Ливерпуля». Тут-то Эрлинг и разгонится — тем более оборона «Красных» не пропустила лишь дважды за последние десять игр.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» за 2.00.