22 декабря «Сити» и «Ливерпуль» сыграют в рамках Кубка лиги. Суперматч начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Этихад», трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Дэвид Кут.

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в хозяев. Поставить на них можно за 1.75, это примерно 57% вероятности. Ничью оценили котировкой 4.10 (24%), успех «Ливерпуля» можно взять за 4.80 (19%).

Прогнозом на этот матч поделился известный комментатор и блогер Василий Уткин. Он считает, что «Сити» забьет во встрече.

«Гвардиола уделяет большое значение Кубку английской лиги. Под его руководством «Манчестер Сити» уже 4 раза завоевывал этот трофей. Наверняка «горожанам» не терпится взять реванш у «Ливерпуля» за поражение в полуфинале предыдущего розыгрыша турнира. В очередном очном противостоянии команд главные тренеры вряд ли смогут выставить сильнейшие составы, так как некоторые игроки еще только возвращаются из своих национальных сборных после чемпионата мира. Однако «Сити» явно может рассчитывать на 1-2 гола, учитывая, что Холанн и Де Брёйне уже в строю. «Ливерпуль» в этом сезоне не так хорош в обороне, чтобы отыграть на ноль во второй очной встрече подряд с таким мощным соперником, как «Манчестер Сити», — рассказал Уткин «РБ».

Поставить на один гол «Сити» можно за 2.90, два мяча «горожан» оценили котировкой 3.00.