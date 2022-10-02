2 октября в АПЛ пройдет манчестерское дерби: «Ман Сити» на стадионе «Этихад» примет «МЮ». Матч начнется в 16.00 по московскому времени, главный арбитр встречи — Майкл Оливер. В России игры английской премьер-лиги не транслируют.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.37, что составляет примерно 72% вероятности. Успех «красных дьяволов» предложен с котировкой 7.90 (12%), ничья идет за 5.90 (16%).

Верите в андердога? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благополучном исходе принесет 7900 рублей.

Правда, три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи включают только победы хозяев:

• успех 2:0 можно взять за 7.60;

• 2:1 — за 8.30;

• разгром 3:0 — за 9.00.

«Ман Сити» — самая результативная команда текущего сезона АПЛ: за семь туров команда наколотила 23 мяча. Главная ударная сила «горожан» — Эрлин Холанн: норвежец оформил уже 11 голов. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча оценен в 1.34, ИТМ1 (1.5) — в 3.30.

Эти рынки на «красных дьяволов» предложены с коэффициентами 3.70 и 1.28 соответственно. Команда Эрика тен Хага в этом сезоне забивает мало: в среднем 1.3 гола за игру.

Поставить на то, что в предстоящем матче отличатся оба коллектива, можно с котировкой 1.73. Обратный рынок доступен за 2.10. Правда, в последних семи манчестерских дерби сразу две команды забили лишь однажды.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 2 октября 2022 года

«Ман Сити» безжалостно атакует, но «красные дьяволы» хорошо защищаются — в последних шести играх во всех турнирах они пропустили всего три мяча. При этом манкунианцы в этом розыгрыше АПЛ не забили только в одном туре и уже обыграли мощные «Арсенал» (3:1) и «Ливерпуль» (2:1). «Ман Сити» же порой проваливается в обороне, как, например, в игре с «Ньюкаслом» (3:3).

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3 гола за 1.68 (если команды забьют трижды, случится возврат ставки).