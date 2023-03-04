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«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз на матч АПЛ 4 марта 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» 4 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
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4 марта в 26-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом». Битва команд арабских шейхов состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 15.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главный арбитр встречи — Саймон Хупер.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур
04 мар, 15:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед

«Манчестер Сити» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу хозяев предложен коэффициент 1.56, вероятность такого исхода — примерно 64%. Успех «Ньюкасла» идет за 5.78 (14%), ничья — за 4.49 (22%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 4490 рублей, а чистая прибыль составит 3490 рублей.

Матч первого круга завершился боевой ничьей (3:3). На то, что «Ньюкасл» снова не проиграет, котировка — 2.51.

Последние четыре встречи между командами получились очень результативными — соперники забивали четыре и более мяча. ТБ 2.5 доступен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.17.

Для «Ньюкасла» игра с «Сити» станет третьей подряд против топ-клуба — ранее команда Эдди Хау всухую проиграла «Ливерпулю» и «МЮ» (оба раза по 0:2). На отсутствие гол от гостей коэффициент — 2.33.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.84, «обе забьют — нет» — в 1.98. «Сити» обменялся голами с соперниками в пяти из шести предыдущих встреч.

Зелимхан Бакаев. «Зенит» — «Пари НН»: прогноз на матч РПЛ 4 марта 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»

Хотя у «Ньюкасла» первая оборона АПЛ (15 пропущенных мячей), а у «Сити» — третья (25), в последних матчах команды слишком много позволяют соперникам. «Сороки» пропустили в пяти встречах подряд, «горожане» — в пяти из шести.

При этом очные встречи получаются очень результативными — в тех же пяти из шести было забито больше трех мячей. Учитывая, что «Сити» на «Этихаде» оформляет 3.41 гола за 90 минут, стоит ждать «верховой» матч с забитыми мячами в обе стороны.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.04.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
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