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17 мая, 18:15

«Манчестер Сити» — «Реал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 17 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 17 мая 2023 года
Артемий Кутейников
Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press
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«Манчестер Сити» и мадридский «Реал» спустя неделю после первого свидания в 1/2 Лиги чемпионов проведут ответный матч. В Мадриде команды закончили вничью (1:1). Игра в Манчестере пройдет 17 мая на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — поляк Шимон Марциняк. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/2 финала
17 мая, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:0
Реал

По мнению букмекеров, «горожане» — серьезные фавориты противостояния: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.61, что составляет около 62% вероятности. Триумф гостей как наименее ожидаемый исход матча доступен за 5.37 (17%). Котировка на «мирный» результат — 4.38 (21%).

В 2023 году манкунианцы ни разу не уступили на «Этихаде». Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их виктории принесет 1610 рублей.

Поставить на проход англичан в финал ЛЧ можно за 1.30, этот рынок на испанцев оценен в 3.43.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи отражают преимущество «Ман Сити»:

• ничья 1:1 идет за 8.00;

• победа хозяев 2:1 — за 8.25;

• успех 2:0 — за 8.50.

В прошлом розыгрыше ЛЧ команды тоже сходились в полуфинале: тогда сливочные оказались сильнее по сумме двух матчей (6:5). Причем мадридцы выдали ярчайший камбэк: после поражения (3:4) в первой встрече в ответной ушли с 0:1, после 90-й минуты забив дважды. Поставить на непоражение банды Карло Анчелотти и в предстоящей игре можно за 2.40.

Аналитики ждут яркий поединок: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.39. Неделю назад в Мадриде соперники на пару отличились лишь два раза, но за предыдущие четыре столкновения в Лиге чемпионов каждый раз забивали совместно минимум по три мяча.

Эрлин Холанн и&nbsp;Хосеп Гвардиола. «Манчестер Сити» — «Реал»: Холанн и де Брейне не допустят повторения прошлогодней неудачи

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.68. Вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.20.

Также с привлекательным коэффициентом 1.85 предложен комбинированный рынок на «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола.

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