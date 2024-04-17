Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Манчестер Сити» — «Реал»: англичане и испанцы подарят очередной горячий матч

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 17 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Бернарду Силва и Ферлан Менди («Реал» — «Манчестер Сити»).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

17 апреля в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» прибудет в гости к «Манчестер Сити». Встреча пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 21.55 мск. Команды рассудит рефери из Италии Даниэле Орсато. Первый матч завершился со счетом 3:3.

Лига чемпионов. 1/4 финала
17 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Реал

Букмекерская компания Winline считает фаворитом встречи «горожан». На триумф английской команды можно поставить с коэффициентом 1.68, что составляет примерно 58% вероятности исхода. «Мирный» результат после 90 минут игры доступен за 4.40 (22%), успех «Реала» — за 4.80 (20%).

Проход в полуфинал «Сити» доступен за 1.35, а их соперников — за 3.25.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.40. Обмен голами оценен в 1.58, обратный рынок — в 2.40.

Наиболее вероятный счет в основное время, — 1:1. На этот итог можно поставить за 7.20.

Гильермо Абаскаль (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» уволил Абаскаля, чтобы встряхнуть команду перед ответкой с «Зенитом» в Кубке. Но красно-белых это не спасет

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Реал»

«Реал» результативен в Лиге чемпионов: забил минимум трижды в шести из восьми предыдущих выездных встреч. При этом в пяти прошлых матчах «горожан» в ЛЧ отличились обе команды. Прошлая игра тоже завершилась очень результативно — 3:3. А за последние пять очных встреч команды лишь раз не обменялись голами, и еще один раз забили меньше двух мячей — обычно их минимум четыре. Ближайшая игра тоже будет горячей.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.79.

Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
0
Читайте также
JP сообщил об определении ЦАХАЛ тактики ответного удара по Ирану
Пацаны Разина завелись? Или опытный Никитин все решит? «Металлург» - «Локомотив»: расписание и прогноз на финал Кубка Гагарина-2024
ПСЖ одержал победу над «Барселоной» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
СМИ узнали о ликвидации снайперши ВСУ Шинкаренко с позывным Виски
Популярное видео
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Зенит» — «Спартак»: бразильцы Семака снесут последнее препятствие на пути к финалу Пути РПЛ Кубка России