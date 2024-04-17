17 апреля в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» прибудет в гости к «Манчестер Сити». Встреча пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 21.55 мск. Команды рассудит рефери из Италии Даниэле Орсато. Первый матч завершился со счетом 3:3.

Букмекерская компания Winline считает фаворитом встречи «горожан». На триумф английской команды можно поставить с коэффициентом 1.68, что составляет примерно 58% вероятности исхода. «Мирный» результат после 90 минут игры доступен за 4.40 (22%), успех «Реала» — за 4.80 (20%).

Проход в полуфинал «Сити» доступен за 1.35, а их соперников — за 3.25.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.40. Обмен голами оценен в 1.58, обратный рынок — в 2.40.

Наиболее вероятный счет в основное время, — 1:1. На этот итог можно поставить за 7.20.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Реал»

«Реал» результативен в Лиге чемпионов: забил минимум трижды в шести из восьми предыдущих выездных встреч. При этом в пяти прошлых матчах «горожан» в ЛЧ отличились обе команды. Прошлая игра тоже завершилась очень результативно — 3:3. А за последние пять очных встреч команды лишь раз не обменялись голами, и еще один раз забили меньше двух мячей — обычно их минимум четыре. Ближайшая игра тоже будет горячей.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.79.

Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3 000 рублей