«Время «горожан» пришло». Прогноз Павла Занозина на ответный матч «Сити» и «Реала»

Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Павел Занозин дал прогноз на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал». Игра начнется 17 мая в 22.00 по московскому времени.

В какой форме «Манчестер Сити»

«Горожане» в нескольких шагах от требла. В АПЛ команде нужно набрать всего три очка в трех оставшихся турах, чтобы защитить чемпионский титул. Это стало возможно благодаря серии из 11 побед подряд. В минувшее воскресенье был разгромлен один из аутсайдеров — «Эвертон» (3:0). Лучшим игроком в составе манкунианцев стал Илкай Гюндоган, оформивший дубль и сделавший один ассист. Свой 36-й гол в сезоне забил Эрлинг Холанн.

3 июня состоится финал Кубка Англии, в котором «Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед». Но на данный момент все мысли об ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов против «Реала». Первая завершилась ничьей со счетом 1:1. Англичане меньше били по воротам (10:13), но были точнее (6:3). Единственный гол в составе «горожан» забил Кевин Де Брейне, которому ассистировал Гюндоган.

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«Сити» не проигрывает на своем поле в Лиге чемпионов с сентября 2018 года, что делает его фаворитом предстоящей встречи. Все лидеры в строю, под сомнением появление на поле лишь защитника Натана Аке.

В какой форме «Реал»

До встречи с «Сити» мадридцы набирали максимум очков на своем поле в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Однако «горожан» подопечным Карло Анчелотти обыграть не удалось. Единственный гол в составе «Реала» забил Винисиус Жуниор, утвердившийся в роли главного бомбардира команды в ЛЧ с семью мячами.

В преддверии матча на «Этихаде» «сливочные» дважды не выиграли в гостях — 1:1 с «Шахтером» и 2:3 с «Лейпцигом». С одной стороны, это аргумент в пользу «Сити», с другой — в активе «Реала» есть три выездные победы над британскими клубами: 3:0 над «Селтиком», 5:2 над «Ливерпулем» и 2:0 над «Челси».

В минувшую субботу Анчелотти предоставил отдых сразу нескольким лидерам в матче ла лиги против «Хетафе» (1:0): Давид Алаба, Карим Бензема и Родриго не попали в заявку, Тони Кроос, Лука Модрич и Винисиус вышли лишь на замену, Антонио Рюдигер остался на скамейке. «Реал» воспользовался осечкой «Атлетико» и вернулся на второе место в турнирной таблице. Но это не важно, главное — выйти в финал Лиги чемпионов. Анчелотти может беспокоить только форма полузащитника Эдуарду Камавинги.

«Манчестер Сити» — «Реал»: статистика личных встреч

В полуфинале Лиги чемпионов-2021/22 случился настоящий триллер: «Манчестер Сити» выиграл первый матч со счетом 4:3 и вел в ответном 1:0 до 90-й минуты. Но футболистам «Реала» хватило времени, чтобы переломить ход игры и не пустить «горожан» в финал — 3:1 в дополнительное время. В 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20 англичане оказались сильнее в обеих встречах — 2:1 и дома, и в гостях.

Прогноз Павла Занозина на матч «Манчестер Сити» — «Реал» 17 мая

«Для «Реала» полуфинал Лиги чемпионов — очередная история. Для «Манчестер Сити» — возможность стать легендарным клубом. Для Хосепа Гвардиолы — возможность наконец-то выиграть этот турнир впервые после «Барселоны». Последний раз он это делал, страшно сказать, 12 лет назад.

Многим кажется, что именно в этом сезоне «Сити» должен добиться желаемого. Это практически идеальная команда: теперь у нее есть Холанн, забивающий безумное количество мячей, все схемы выстроены так, как этого и хотел Пеп с самого начала. Располагает все, кроме «Реала», который именно в Лиге чемпионов играет фантастически из сезона в сезон. 1:1 — вполне приятный вариант для «Мадрида» против «Сити» перед ответной встречей. Но думаю, что время «горожан» все же пришло. Правда, легкой их победа точно не получится.

Предлагаю ставку: победа «Сити» и тотал меньше 3.5 гола. 2:1 или 1:0 — максимум возможного. У обычной победы коэффициент всего 1.60, а вот комбинированная ставка с тоталом уже идет с более интересным коэффициентом. Это будет легендарный футбол», — предположил Занозин.

Победу «Манчестер сити» в основное время и общий тотал меньше 3.5 гола в букмекерской компании ФОНБЕТ можно взять за 2.70.

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