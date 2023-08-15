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«Манчестер Сити» — «Севилья»: где смотреть матч Суперкубка УЕФА 16 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Суперкубка УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья» 16 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Иван Ракитич («Севилья»).
Фото Global Look Press
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16 августа «Манчестер Сити» и «Севилья» сойдутся в Греции и выяснят, кому достанется Суперкубок УЕФА. Разборка победителя Лиги чемпионов и триумфатора Лиги Европы пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Стартовый свисток французского арбитра Франсуа Летексье прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире с 21.15 мск встречу покажут на телеканале «Матч ТВ», а с 21.45 мск — на «Матч! Футбол 1».

Суперкубок УЕФА.
16 авг, 22:00. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Манчестер Сити
Севилья

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали номинальных хозяев безоговорочными фаворитами. Победу горожан в основное время можно взять с коэффициентом 1.39, вероятность такого исхода — примерно 69%. Ничья доступна за 5.19 (19%), успех «Севильи» — 8.25 (12%).

Уверены, что соперники не выявят сильнейшего за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае удачного итога принесет 5190 рублей.

Эксперты считают, что у красно-белых почти нет шансов на титул. Триумф парней Хосе Луиса Мендилибара идет за 4.35, чемпионство «Сити» — за 1.20.

На тотал больше 2.5 мяча предложили котировку 1.71, на ТМ 2.5 — за 2.22. В прошлом сезоне манкунианцы и андалусийцы пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов и оба раза пробили «верх» по голам (3:1 и 4:0 в пользу небесно-голубых).

Соперники не обменялись результативными ударами лишь в одном из четырех очных поединков. Опция «обе забьют» представлена за 2.00, обратный рынок — за 1.82.

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В первом туре АПЛ коллектив Пепа Гвардиолы разгромил «Бернли» (3:0). Индивидуальный тотал горожан больше двух метких выстрелов дали за 1.86.

«Севилья» стартовала в ла лиге с домашнего поражения от «Валенсии» (1:2). Выигрыш «Ман Сити» с форой (-1.5) оценили в 2.09. Если верите, что красно-белые навяжут борьбу обладателю требла, вас ждет рынок Ф2(+1.5) за 1.79.

Три из четырех наиболее вероятных итогов противостояния, по версии аналитиков, говорят в пользу сухой виктории манкунианцев:

  • 2:0 — за 6.74;

  • 1:0 — за 7.35;

  • 2:1 — за 8.50;

  • 3:0 — за 9.00.

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