«Манчестер Сити» в последнем матче 2023 года встретится с худшей командой чемпионата Англии — «Шеффилд Юнайтед». Игра 20-го тура АПЛ пройдет 30 декабря на стадионе «Этихад» и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр — Дэвид Кут. В России легально не показывают английскую лигу.

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают «горожан» огромными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.09, что составляет приблизительно 91% вероятности. Успех гостей предложен за фантастические 29.0 (2%), котировка на ничью — 12.0 (7%).

«Ман Сити» победил «Шеффилд» в последних семи поединках: рынок на непоражение «клинков» в предстоящем матче оценен очень высокими 8.50.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают огромное превосходство хозяев:

• 3:0 — за 5.92;

• 2:0 — за 6.51;

• 4:0 — за 7.10.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.82, ТМ 3.5 — за 2.02.

Пари на обмен результативными ударами можно заключить за 2.49, вариант «обе забьют — нет» — за 1.54.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»

«Горожане» являются огромными фаворитами, но против «клинков» они не всегда выступают результативно: в трех из шести матчей после возвращения «Шеффилда» в АПЛ (в 2019-м) команда Пепа Гвардиолы огорчила оппонента лишь раз. А больше трех мячей в ворота «Юнайтед» «Ман Сити» за это время не забивал ни разу, да и три гола получилось оформить лишь однажды. Вероятно, тренд сохранится в предстоящей встрече.

Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (3.5) за 1.66.

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