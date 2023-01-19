19 января в перенесенном матче седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом». Встреча состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Саймон Хупер. В России матч транслироваться не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Сити» фаворитом встречи. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.39, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.60 (18%), успех «Тоттенхэма» — за 7.80 (10%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату 7800 рублей, а чистая прибыль составит 6800 рублей.

Свой прогноз на игру дал комментатор Александр Елагин. Он считает, что матч получится очень результативным — особенно второй тайм.

«Оба соперника подходят к этому матчу не в самом лучшем психологическом состоянии. Команды проиграли в дерби: «Тоттенхэм» — «Арсеналу», а «Сити» — «Юнайтед». «Сити» и вовсе отстает от лидирующего «Арсенала» на восемь очков, а осечкой «шпор» могут воспользоваться конкуренты. «Сити» может посетовать на ошибку арбитра в предыдущем матче, а вот «Тоттенхэм» может жаловаться только на слабую игру Уго Льориса и всей команды в первом тайме.

«В эпоху Гвардиолы соперники провели в АПЛ 12 матчей: пять побед с каждой стороны и два ничейных исхода. Отметим, что два последних матча в прошлом сезоне выиграл «Тоттенхэм». С учетом того, что в составах обеих команд играют классные бомбардиры, ожидаю много забитых голов. У Холанна уже 21 мяч, а у Кейна — 15 голов. Поэтому жду результативную игру», — заявил Елагин.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают на вариант Александра Елагина «обе забьют во втором тайме» коэффициент 3.00.