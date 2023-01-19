Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 19 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 19 января 2023 года
Артем Белинин
Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

19 января в отложенном матче седьмого тура АПЛ состоится топ-встреча — сыграют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Этихад», прямая трансляция для России недоступна. Главный арбитр матча — Саймон Хупер.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
19 янв, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Тоттенхэм

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи гостей. Поставить на них можно за 1.39, это примерно 71% вероятности. Ничью оценили в 5.60 (17%), наименее вероятна победа «Тоттенхэма» — 7.80 (12%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 5600 рублей.

Удивительно, но «Тоттенхэм» обыграл «Сити» в двух последних встречах. Поставить на то, что и в этом матче «шпоры» не проиграют, можно за 3.20.

Улучшить котировку на победу «горожан» или добавить шансов гостям можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.00, Ф2(+1.5) — за 1.87.

В результативности матча эксперты не сомневаются, поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.52. ТБ 3.5 идет за 2.30.

Вариант «обе забьют» аналитики оценили в 1.79, обратный исход — в 2.02. Обмен голами был только в одной из шести встреч.

В двух последних встречах «Тоттенхэм» забивал в ворота «Сити». Гол от «шпор» можно взять за 1.63.

Наиболее вероятный точный счет игры — 2:0 в пользу команды Гвардиолы за 7.20.

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Холанн и Кейн выяснят, кто лучший нападающий АПЛ

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

В пяти из восьми прошедших игр «Тоттенхэм» обменивался голами с соперником, «Сити» — в шести из восьми. Плюс к этому манкунианцы в АПЛ пропускают в среднем гол за матч, а лондонцы — 1.5. К тому же за «горожан» и «шпор» играют лучшие бомбардиры Англии — Эрлинг Холанн (21) и Харри Кейн (15). С таким набором предпосылок клубы обязаны обменяться голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.79.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Читайте также
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Вильярреал» — «Реал»: прогноз на матч Кубка Испании 19 января 2023 года