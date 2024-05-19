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Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: «горожане» разобьют «молотков» и заберут титул

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 19 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Кайл Уокер и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
Фото Getty Images
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19 мая в финальном, 38-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом». Команды выйдут на поле стадиона «Этихад» в 18.00 по московскому времени. Поединок обслужит арбитр Джон Буркс. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Вест Хэм

Эксперты компании Winline уверены в том, что «горожане» не упустят чемпионство в последнем матче кампании. Успех парней Хосепа Гвардиолы получил ничтожно малый коэффициент 1.10, что составляет 90% вероятности. Ничья предложена за огромные 12.00 (7%), триумф гостей — за еще более чудовищные 21.0 (3%).

«Молотки» уступили в трех прошлых встречах с манкунианцами. Набор очков в их исполнении (Х2) котируется за 7.64.

Аналитики ждут очень результативный матч. Тотал больше четырех мячей оценен в 1.70, ТМ 4 — в 2.10. Опция «обе забьют» идет за 1.80, обратный рынок — за 2.01.

Самый вероятный счет — 3:0 в пользу «горожан», считают аналитики компании Winline. На такой исход дали 7.20.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

Парни Гвардиолы забили трижды и более в трех предыдущих домашних встречах АПЛ. «Сити» — самый результативный клуб чемпионата (93). А «Вест Хэм» — четвертый среди худших команд по пропущенным мячам (71). Минимум четыре гола влетело в четырех прошлых поединках «молотков» в премьер-лиге. При этом оба соперника отличились в 10 из 12 выступлений лондонцев в чемпионате Англии. Травма Эдерсона также может повлиять на результативность матча, который «Сити» обязан выигрывать, чтобы оформить титул при родных фанатах.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 4.5 за 2.15.

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Прогнозы на спорт
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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