4 мая «Вест Хэм» приедет в гости к «Манчестер Сити». Перенесенная встреча 28-го тура чемпионата Англии пройдет на стадионе «Этихад». Арбитр Джон Брукс даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Букмекерская компания Olimpbet назвала фаворитом «горожан». На их триумф предложен невысокий коэффициент 1.22, что соответствует 80% вероятности результата. Ничья оценена в 7.38 (13%), а победа гостей — в нереалистичные 13.0 (7%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 7380 рублей, если «Сити» поможет «Арсеналу» и не обыграет «Вест Хэм».

«Молотки» не уступили команде Пепа Гвардиолы в двух из четырех поединков. На Х2 можно поставить за 4.67.

Аналитики ожидают разгром, ведь «горожане» оформили 37 голов за 10 матчей во всех турнирах — столько же «Вест Хэм» забил за все 33 тура АПЛ. Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.18, ТМ 3.5 — за 1.74.

«Сити» забивает в 18 играх подряд, а «Вест Хэм» — в 13. Взять обмен точными выстрелами можно за 2.07, обратный рынок — за 1.77.

Самый вероятный счет, по версии Olimpbet, — 2:0 в пользу коллектива Гвардиолы. Этот итог оценен в 6.67.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

«Вест Хэму» совсем нечего противопоставить «горожанам». Парни Хосепа Гвардиолы набрали сверхзвуковую скорость. У «Сити» победная серия дома из семи поединков, в каждом из которых забито не меньше двух голов. Всего при родных фанатах манчестерцы отвесили соперникам 54 мяча — в среднем это 3,4 результативных удара за 90 минут. Больше всех в лиге.

Хозяева не уступили в 11 матчах АПЛ кряду, из которых 10 — победы. А в поединках с «молотками» не знают поражений на протяжении 14 встреч (11 выигрышей). При этом в 12 столкновениях «Вест Хэм» пропускал минимум дважды. А на «Этихаде» «горожане» взяли верх над лондонцами шесть раз из шести возможных.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 3.5 за 2.16.

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