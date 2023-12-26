26 декабря «Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу» в 19-м туре чемпионата Англии. Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Крэйг Поусон даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET не определились с фаворитом: и победу «МЮ», и успех «Астон Виллы» оценили одинаковой котировкой 2.63, это около 36% вероятности. На ничью предложили котировку 3.63 (28%).

Специалисты ждут результативный поединок: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.34.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.52, обратный вариант доступен за 2.54.

Триумф «красных дьяволов» с форой (0) идет за 1.92. Этот же рынок на бирмингемцев имеется за 1.91.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:1. На этот итог представили коэффициент 6.75.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

В прошлом туре «львы» обиднейшим образом упустили шанс стать рождественским чемпионом АПЛ — потеряли очки с одной из худших команд сезона — «Шеффилд» (1:1). Но при этом довели беспроигрышную серию до семи матчей — на этом отрезке от парней Унаи Эмери пострадали сразу несколько представителей топ-5. В их числе «Тоттенхэм» (2:1), «Манчестер Сити» (1:0) и «Арсенал» (1:0).

«МЮ» в трех последних турах не отличился ни разу и влетел дважды: «Борнмуту» (0:3) и «Вест Хэму» (0:2). Устоять получилось только против «Ливерпуля» (0:0). «Красные дьяволы» кажутся легкой добычей для бирмингемцев — надеяться на ничью можно только при реализации того же сценария, что и на «Энфилде», то есть в игре с низким блоком. Правда, гостям он выгоден не меньше.

Рекомендуемая ставка: «Астон Вилла» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.32.

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