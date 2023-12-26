Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ 26 декабря 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 26 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Унаи Эмери («Астон Вилла»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

26 декабря «Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу» в 19-м туре чемпионата Англии. Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Крэйг Поусон даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
26 дек, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Астон Вилла

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET не определились с фаворитом: и победу «МЮ», и успех «Астон Виллы» оценили одинаковой котировкой 2.63, это около 36% вероятности. На ничью предложили котировку 3.63 (28%).

Специалисты ждут результативный поединок: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.34.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.52, обратный вариант доступен за 2.54.

Триумф «красных дьяволов» с форой (0) идет за 1.92. Этот же рынок на бирмингемцев имеется за 1.91.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:1. На этот итог представили коэффициент 6.75.

Криштиану Роналду и&nbsp;Отавио. Пять лет без побед. Первая встреча Роналду и Бензема в Саудовской Аравии окутана интригами

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

В прошлом туре «львы» обиднейшим образом упустили шанс стать рождественским чемпионом АПЛ — потеряли очки с одной из худших команд сезона — «Шеффилд» (1:1). Но при этом довели беспроигрышную серию до семи матчей — на этом отрезке от парней Унаи Эмери пострадали сразу несколько представителей топ-5. В их числе «Тоттенхэм» (2:1), «Манчестер Сити» (1:0) и «Арсенал» (1:0).

«МЮ» в трех последних турах не отличился ни разу и влетел дважды: «Борнмуту» (0:3) и «Вест Хэму» (0:2). Устоять получилось только против «Ливерпуля» (0:0). «Красные дьяволы» кажутся легкой добычей для бирмингемцев — надеяться на ничью можно только при реализации того же сценария, что и на «Энфилде», то есть в игре с низким блоком. Правда, гостям он выгоден не меньше.

Рекомендуемая ставка: «Астон Вилла» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.32.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Корабль «Новочеркасск» получил повреждение в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ
Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на порт Феодосии
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Популярное видео
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: специальный репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Северсталь» — «Трактор»: где смотреть матч КХЛ 26 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

«Динамо» Минск — «Автомобилист»: где смотреть матч КХЛ 26 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире