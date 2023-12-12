12 декабря на стадионе «Олд Траффорд» состоится ключевой для «Манчестер Юнайтед» матч этого еврокубкового сезона. В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов манкунианцы сыграют с «Баварией». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Рассудит команды норвежец Эспен Эскос.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом «Баварию». Победа мюнхенского суперклуба идет за 2.24, что примерно 45% вероятности исхода. Успех «Манчестер Юнайтед» котируется за 2.79 (36%), ничья — за 4.01 (19%).

На то, что хозяева не уступят, можно поставить за 1.68. А вот вариант Х2 предложен за 1.47.

Тотал больше 2.5 мяча оценен крошечными 1.42, как и условие на обмен голами. При этом ТМ 2.5 идет за 2.67, а «обе забьют — нет» — за 2.82.

Эксперты считают, что футболисты «МЮ» получат больше желтых карточек. Такой исход котируется за 1.90. На «Баварию» же можно поставить за 3.10, на ничью — за 4.00.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»

«МЮ» в выходные пропустил три мяча от «Борнмута», ранее столько же от «Ньюкасла», «Сити» и «Галатасарая», а от «Копенгагена» вообще четыре. Такое же количество голов «Бавария» оформила в первом матче этих команд в Мюнхене. Поэтому даже не стоит сомневаться, что мюнхенцы, подпитываемые злостью от разгрома во Франкфурте (1:5), будут агрессивны и результативны в атаке.

Рекомендуемая ставка: гости забьют два и более мяча за 1.72.

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