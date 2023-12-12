«Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: Василий Уткин верит в тен Хага

12 декабря в 23.00 по московскому времени в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет «Баварию». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» находится на грани вылета из Лиги чемпионов. Групповой этап турнира «красные дьяволы» начали с поражений от «Баварии» (3:4) и «Галатасарая» (2:3). После этого манкунианцы обменялись победами с «Копенгагеном» (1:0 и 3:4) и сыграли вничью с «Галатасараем» (3:3) в ответной встрече. При этом в последнем матче со стамбульцами подопечные Эрика тен Хага вели со счетом 3:1, но упустили преимущество. С четырьмя очками «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в группе А. Впрочем, у команды еще есть шансы на выход в плей-офф, ведь «красные дьяволы» всего на один балл отстают от «Копенгагена» и «Галатасарая».

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В свою очередь, в АПЛ манкунианцы выступают с переменным успехом. В пяти предыдущих встречах в чемпионате они обыграли «Лутон» (1:0) и «Эвертон» (3:0), уступили «Ньюкаслу» (0:1), одолели «Челси» (2:1) и потерпели разгромное поражение от «Борнмута» (0:3). После 16 туров «Манчестер Юнайтед» заработал 27 очков и располагается на шестой позиции.

В какой форме «Бавария»

«Бавария» не испытала никаких трудностей на групповой стадии Лиги чемпионов. В первых четырех матчах в турнире мюнхенцы по разу обыграли «Манчестер Юнайтед» (4:3) и «Копенгаген» (2:1) и дважды взяли верх над «Галатасараем» (3:1 и 2:1). Эти результаты позволили команде досрочно выйти в плей-офф с первого места. Успешно выполнив свою задачу, в последнем туре подопечные Томаса Тухеля сыграли вничью с «Копенгагеном» (0:0), что никак не сказалось на их положении в таблице.

Тем временем в последней встрече в бундеслиге «Бавария» потерпела сокрушительное поражение от «Айнтрахта» (1:5). Впрочем, до этого мюнхенцы одержали шесть побед подряд в чемпионате: над «Фрайбургом» (3:0), «Майнцем» (3:1), «Дармштадтом» (8:0), дортмундской «Боруссией» (4:0), «Хайденхаймом» (4:2) и «Кельном» (1:0). Набрав 32 очка в 13 матчах, «Бавария» идет на второй строчке в бундеслиге. Отставание от лидирующего «Байера» составляет четыре балла. Правда, у мюнхенцев есть в запасе игра с «Унионом», которая была перенесена из-за снегопада.

«Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: статистика личных встреч

Последние очные противостояния команд прошли с перевесом «Баварии». В пяти предыдущих официальных матчах мюнхенцы одержали три победы при одной ничьей и одном поражении. В сезоне-2013/14 «Бавария» встречалась с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Тогда мюнхенцы сыграли вничью с манкунианцами на выезде (1:1) и уверенно победили на своем поле (3:1). Немецкий клуб выиграл дома и в стартовом туре текущего розыгрыша ЛЧ (4:3).

Прогноз Василия Уткина на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» 12 декабря

«МЮ» некуда отступать, поэтому я не сомневаюсь, что на своем поле

манкунианцы приложат максимум усилий для победы. В случае неудачи «красные дьяволы» покинут Лигу чемпионов, а тен Хаг может быть уволен с поста главного тренера. Так что хозяева будут предельно мотивированны в отличие от «Баварии», давно решившей свою задачу по выходу в плей-офф. Не исключено, что сыграет джокер «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей, который недавно принес победу над «Челси». Да и мюнхенцы в последнем матче против «Айнтрахта» показали, что их оборона весьма уязвима. Предлагаю поставить на победу «Юнайтед», — заявил Уткин.

В букмекерской компании ФОНБЕТ победу «МЮ» в предстоящем матче можно взять за 2.70.

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