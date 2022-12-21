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«Манчестер Юнайтед» — «Бернли»: прогноз на матч Кубка лиги 21 декабря 2022 года

Прогноз на матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» 21 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
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Клубный футбол быстро вернулся после завершения чемпионата мира. 21 декабря в матче 1/8 финала Кубка лиги встретятся английские «Манчестер Юнайтед» и «Бернли». Игра пройдет на стадионе манкунианцев «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр матча — Грэм Скотт. В России трансляция встречи недоступна.

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала
21 дек, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Бернли

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «красных дьяволов» огромными фаворитами: поставить на победу «МЮ» в основное время можно с коэффициентом 1.44, что составляет примерно 68% вероятности. Успех гостей доступен за 7.20 (13%), ничья идет за 4.90 (19%).

Считаете, что команды не выявят победителя за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 4900 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча включили только победы хозяев:

• 2:0 идет за 7.00;

• успех 1:0 — за 7.50;

• 2:1 — за 7.90.

Аналитики ждут яркий матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.28. Правда, команды нечасто играют друг с другом результативно: за 10 последних игр лишь четыре раза преодолели отметку в три гола на двоих.

Вероятность того, что отличатся обе команды, оценена в 1.84, «обе забьют — нет» идет за 1.96.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» 21 декабря 2022 года

«Красные дьяволы» вряд ли подойдут к матчу в хорошей форме: большинство важных игроков команды только что приехали с чемпионата мира, в том числе игравшие в финале — Рафаэль Варан и Лисандро Мартинес. Кроме них в Катаре выступали Кристиан Эриксен, Фред, Каземиро, Антони, Маркус Рэшфорд и другие игрок основного состава «МЮ».

Скорее всего, манкунианцы сыграют кубковый матч совсем не основным составом, что оставит шансы «Бернли» на конкурентную игру. Тем более что бордовые находятся в классной форме: выиграли четыре последних матча — в том числе дважды уже в декабре, а за весь сезон проиграли лишь два раза.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.71.

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