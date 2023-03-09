9 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Бетисом». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд». В прямом эфире ее покажут сайты matchtv.ru и «Okko Спорт». Трансляция стартует в 22.45 мск. Игру обслужит немецкий арбитр Даниэль Зиберт.

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ посчитали «Юнайтед» явным фаворитом матча. Победу «дьяволов» оценили в 1.38, что составляет примерно 71% вероятности успеха. Ничья предложена за 5.18 (18%), виктория «Бетиса» — за 8.25 (11%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей принесет 8250 рублей в случае благоприятного исхода поединка, а чистая прибыль составит 7250 рублей.

В последних пяти играх «МЮ» забивает в среднем два мяча за игру, а «Бетис» — 2.2 гола. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.70, на ТМ 2.5 — за 2.24.

Самый результативный игрок «красных дьяволов» — Маркус Рэшфорд, забивший 26 мячей и отдавший девять ассистов во всех турнирах сезона. Его гол предложено взять за 1.76.

Больше «Бетиса» в Испании забивают только «Реал», «Барса» и «Атлетико», а «МЮ» отличился в 22 из 24 предыдущих встреч. На «обе забьют» предложен коэффициент 2.01, на обратный рынок — 1.81.

В последних трех матчах в гостях «Бетис» забил семь мячей. На гол испанцев в Манчестере доступна котировка 1.79.

Самый вероятный счет матча, по версии ОЛИМПБЕТ, — победа «МЮ» со счетом 2:0 за 6.55.

На проход команд в 1/4 финала можно поставить уже сейчас. На манкунианцев — за 1.25, на «Бетис» — за 3.85.