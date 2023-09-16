16 сентября «Манчестер Юнайтед» примет самую результативную команду АПЛ после четырех матчей — «Брайтон». Игра пятого тура пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток арбитра Джарреда Джиллетта прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России легально не транслируют чемпионат Англии.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на «красных дьяволов» можно за 2.22, это примерно 44% вероятности. Триумф гостей доступен с котировкой 2.94 (33%), коэффициент на ничью — 4.09 (23%).

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В прошлом сезоне соперники сталкивались трижды: в чемпионате «чайки» дважды обыграли «МЮ», а в полуфинале Кубка Англии уступили только в серии пенальти. Всего же беспроигрышная серия (в основное время) «Брайтона» против «Ман Юнайтед» длится уже четыре встречи. Непоражение гостей в предстоящем поединке оценено в 1.71.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 8.00;

• победа хозяев 2:1 — за 9.00;

• 2:2 и 2:1 в пользу гостей — за 10.5.

«Брайтон» с 12 мячами — самая результативная команда АПЛ после четырех туров. Манкунианцы пока выжали только пять метких выстрелов. Тотал больше 3.5 гола можно оформить за 2.08, ТМ 3.5 — за 1.79.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.42, обратный вариант — за 2.90.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»

Последние три встречи соперников в АПЛ закончились в пользу «чаек». Манкунианцы не могут обыграть «Брайтон» в основное время уже на протяжении четырех матчей во всех турнирах, а отличились в них лишь однажды. Текущий сезон команда Роберто де Дзерби начала успешнее: оформила три победы в четырех турах, у подопечных Эрика тен Хага — только две виктории при двух поражениях. Также гости забивают больше всех в лиге (12 мячей), «МЮ» же в трех последних турах пропускал минимум дважды. Хозяевам точно не будет легко в предстоящем поединке.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.23.

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