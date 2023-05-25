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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 25 мая 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 25 мая 2023 года
Артемий Кутейников
Каземиро («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
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25 мая пройдет отложенный матч 32-го тура чемпионата Англии, в котором сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Стюарт Атвелл. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
25 мая, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Челси

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на викторию «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.60, что составляет примерно 60% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 5.00 (19%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 4.30 (21%).

Ждете триумф фаворита? Ставка в 1000 рублей на «Манчестер Юнайтед» при благоприятном итоге принесет 1600 рублей.

«Челси» проводит очень слабый сезон и занимает лишь 12-е место в чемпионате, но в домашнем поединке с «МЮ» в первом круге выковал ничью (1:1). А беспроигрышная серия лондонцев против манкунианцев насчитывает уже шесть матчей. Поставить на непоражение гостей можно за 2.35.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния намекают на преимущество хозяев:

• победа «МЮ» 2:1 дана за 8.50;

• 2:0 — за 9.00;

• успех 1:0 — тоже за 9.00.

Букмекеры ожидают яркое противостояние: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.35. При этом оппоненты лишь трижды за последние 10 встреч забивали хотя бы три мяча на двоих.

Рынок на обмен точными выстрелами доступен за 1.68, «обе забьют — нет» идет за 2.20.

Маркус Рэшфорд (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). Рэшфорд и компания целятся в Лигу чемпионов. «Челси» — последняя преграда на пути «МЮ»

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

Манкунианцы выглядят огромными фаворитами. Синие находятся в ужасной форме: выиграли лишь однажды за 10 последних поединков АПЛ, в которых потерпели шесть поражений. К тому же у лондонцев много травмированных, особенно в линии защиты: против «МЮ» не выйдут Бенуа Бадиашиле, Марк Кукурелья, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Нголо Канте, Мэйсон Маунт и Армандо Бройя.

«МЮ» же борется за место в Лиге чемпионов — для попадания в главный еврокубок команде Эрика тен Хага осталось набрать одно очко в оставшихся двух турах. «Красные дьяволы» отлично выступают дома: не проигрывали с сентября на протяжении уже 25 встреч, в которых лишь четыре раза закончили вничью.

Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» за 1.60.

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