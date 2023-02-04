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«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч АПЛ 4 февраля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 4 февраля 2023 года
Артем Белинин
Эрик Тен Хаг.
Фото Global Look Press
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4 февраля в матче 22-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Игра начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд», для России прямая трансляция не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Андре Марринер.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
04 февр, 18:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи манкунианцев. Поставить на них можно за 1.41, это примерно 70% вероятности. Ничью оценили в 4.90 (21%), успех «Кристал Пэлас» — в 8.90.

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Если считаете, что «Кристал Пэлас» не уступит, оформите ставку за 3.10.

Повысить котировку на победу «МЮ» или добавить шансов гостям можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.63, Ф2(+1) — за 2.37.

Эксперты ожидают результативной встречи — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90.

Вариант «обе забьют» оценили в 2.20, обратный исход — в 1.67.

Два наиболее вероятных точных счета — 1:0 или 2:0 в пользу «МЮ», оба идут за 5.80.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

Манкунианцы набрали мощь после ухода Роналду — уже вышли в финал Кубка лиги, 1/8 Кубка Англии и расположились в верхней части турнирной таблицы. Все благодаря тому, что за последние 12 матчей «МЮ» победил всего в двух играх. Дома «красные дьяволы» выступают еще лучше — 12 побед подряд и общий счет 31:5. Похоже, у «Кристал Пэлас» нет шансов уйти с поля целыми.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.72.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
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