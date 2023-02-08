8 февраля «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче восьмого тура АПЛ сыграет с «Лидсом». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России трансляции игр чемпионата Англии недоступны. Рассудит команды арбитр Саймон Хупер.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «МЮ» фаворитом встречи. На победу манкунианцев можно поставить с коэффициентом 1.49, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех «Лидса» — за 6.40 (12%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 6400 рублей, а чистая прибыль составит 5400 рублей.

«Лидс» не проиграл «МЮ» в четырех из 10 последних официальных матчах. Вариант Х2 идет за 2.75.

Считаете, что гости если и проиграют, то некрупно? Ф2(+1.5) доступна за 1.62, Ф1(-1.5) в таком случае — 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.33.

Обмен голами предложен с котировкой 1.74, противоположный результат — за 2.10.

Маркус Рэшфорд — самый результативный форвард Англии после паузы на чемпионат мира. В 13 матчах во всех турнирах он забил 11 мячей. На гол в его исполнении можно поставить за 2.10. На точный удар Ваута Вегхорста — 2.30.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «МЮ» за 7.60.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс»

«Манчестер Юнайтед» восхитителен после ЧМ: выиграл 11 из 13 матчей во всех турнирах, а очки потерял только с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Арсеналом» (2:3) в АПЛ. На этом отрезке «красные дьяволы» забили 30 мячей — 2.3 в среднем за игру.

«Лидс» и близко не может похвастаться такими результатами: у него только две победы в девяти последних встречах при трех поражениях и четырех ничьих. В прошедшие выходные «павлины» проиграли «Ноттингему» (0:1), который в трех играх с «МЮ» пропустил восемь мячей.

Клуб из графства Уэст-Йоркшир, как и «Форест», неважно играет в обороне — в 20 играх АПЛ у него в пассиве 34 гола (1.7 за 90 минут). В прошлом сезоне не такой бодрый «МЮ» забил в двух играх с «Лидсом» десять мячей (4:2 и 5:1). Сейчас стоит ждать еще одной крупной победы манкунианцев.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.76.