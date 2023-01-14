Главное событие 20-го тура АПЛ — манчестерское дерби. «Манчестер Юнайтед» 14 января примет «Манчестер Сити» на стадионе «Олд Траффорд», арбитр Стюарт Атвелл даст стартовый свисток в 15.30 по московскому времени. В России не показывают игры чемпионата Англии.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.93, это около 49% вероятности. Успех «красных дьяволов» доступен за 4.00 (25%), ничья идет с чуть меньшей котировкой 3.90 (26%).

Ждете неожиданный итог? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Манчестер Юнайтед» при благоприятном исходе принесет 4000 рублей.

«МЮ» не может обыграть оппонента на протяжении трех матчей. Причем команды встречались и в этом сезоне, в девятом туре: коллектив Пепа Гвардиолы уничтожил «красных дьяволов» с теннисным счетом 6:3. Рынок на то, что хозяева хотя бы не уступят в предстоящей игре, оценен в 1.93.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество гостей:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа «Ман Сити» 2:1 — за 8.00;

• успех гостей 1:0 — за 8.40.

Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.18. Два последних дерби закончились разгромными победами «Сити» — 6:3 и 4:1.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 14 января 2023 года

«Манчестер Сити» — самая результативная команда АПЛ: за 17 матчей команда Гвардиолы наколотила уже 45 мячей, в среднем это 2.6 гола за игру. «Горожане» лишь в шести турах чемпионата забивали за игру меньше двух голов, а «МЮ» в первом круге вонзили шесть. В отличной форме находится главный нападающий команды Эрлин Холанн: норвежец в среднем по сезону за клуб заваливает 1.17 гола за игру.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 1.5 за 1.77.