Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 14 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 14 января 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «МЮ» Антони и Диогу Далот в матче с «Чарльтоном».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главное событие 20-го тура АПЛ — манчестерское дерби. «Манчестер Юнайтед» 14 января примет «Манчестер Сити» на стадионе «Олд Траффорд», арбитр Стюарт Атвелл даст стартовый свисток в 15.30 по московскому времени. В России не показывают игры чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
14 янв, 15:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.93, это около 49% вероятности. Успех «красных дьяволов» доступен за 4.00 (25%), ничья идет с чуть меньшей котировкой 3.90 (26%).

Ждете неожиданный итог? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Манчестер Юнайтед» при благоприятном исходе принесет 4000 рублей.

«МЮ» не может обыграть оппонента на протяжении трех матчей. Причем команды встречались и в этом сезоне, в девятом туре: коллектив Пепа Гвардиолы уничтожил «красных дьяволов» с теннисным счетом 6:3. Рынок на то, что хозяева хотя бы не уступят в предстоящей игре, оценен в 1.93.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество гостей:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа «Ман Сити» 2:1 — за 8.00;

• успех гостей 1:0 — за 8.40.

Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.18. Два последних дерби закончились разгромными победами «Сити» — 6:3 и 4:1.

Нападающий &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Маркус Рэшфорд в&nbsp;матче с &laquo;Ноттингемом&raquo;. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Холанн и Рэшфорд сделают дерби незабываемым

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 14 января 2023 года

«Манчестер Сити» — самая результативная команда АПЛ: за 17 матчей команда Гвардиолы наколотила уже 45 мячей, в среднем это 2.6 гола за игру. «Горожане» лишь в шести турах чемпионата забивали за игру меньше двух голов, а «МЮ» в первом круге вонзили шесть. В отличной форме находится главный нападающий команды Эрлин Холанн: норвежец в среднем по сезону за клуб заваливает 1.17 гола за игру.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 1.5 за 1.77.

0
Читайте также
Крамер выступил за уменьшение квоты сборной Норвегии на международных стартах
Крамер сравнил работу в сборных России и Италии: «Точно не легче»
Машинист электрички спас школьницу в Сибири
Newsweek указал на прогрессирующий обман США в конфликте на Украине
Минюст России включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Наполи» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 13 января 2023 года онлайн в прямом эфире