Центральное событие 10-го тура АПЛ — манчестерское дерби. 29 октября «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сойдутся на стадионе «Олд Траффорд», арбитр Пол Тирни даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей серьезными фаворитами: поставить на «горожан» можно с коэффициентом 1.67, что составляет примерно 58% вероятности. Выигрыш «красных дьяволов» оценили в 4.91 (19%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 4.03 (23%).

В прошлом сезоне команды встречались трижды, и два раза победа оставалась на стороне «Ман Сити». Поставить на то, что теперь «красные дьяволы» хотя бы не уступят, можно за 2.23.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния отражают превосходство гостей:

• 1:1 — за 7.46;

• 1:0 в пользу «Сити» — за 8.00;

• 2:0 и 2:1 — за 8.25.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.09.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.76, обратный вариант доступен за 2.08.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

«Красные дьяволы» выступают крайне нестабильно, хотя и подошли к предстоящей встрече на серии из трех побед во всех турнирах. Но в чемпионате они с трудом разделались с хилыми «Брентфордом» и «Шеффилд Юнайтед» (по 2:1), а в Лиге чемпионов не без проблем одолели «Копенгаген» (1:0), который не реализовал пенальти в компенсированное время.

«Горожане» выглядят серьезнее всех предыдущих оппонентов «Юнайтед». Подопечные Пепа Гвардиолы немало забивают: в среднем отличаются ровно дважды за 90 минут во всех соревнованиях, а нападающий Эрлин Холанн и Хулиан Альварес набрали великолепную форму — первый настрелял в этом сезоне 11+2, у второго 7+5. А в последних пяти поединках с «красными дьяволами» «Ман Сити» выиграл четыре раза.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.67.

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