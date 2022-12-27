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Сегодня, 17:15

«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем»: прогноз на матч АПЛ 27 декабря 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем» 27 декабря 2022 года
Артем Белинин
Игроки «МЮ» празднуют гол.
Фото Global Look Press
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27 декабря в матче 17-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Энтони Тейлор.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
27 дек, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи «МЮ». Поставить на хозяев можно с котировкой 1.32, это примерно 75% вероятности. Ничью оценили в 5.80 (17%), успех гостей — в 10.5 (8%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае положительного результата выплата составит 5800 рублей.

Если считаете, что «Ноттингем» не уступит на выезде, оформите ставку за 3.60.

Улучшить коэффициент на победу хозяев или добавить шансов гостям можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.90, Ф2(+1.5) — за 1.96.

В семи встречах на выезде «Ноттингем» забил лишь один мяч. Поставить на то, что «МЮ» не пропустит, можно за 2.00.

Аналитики ждут результативную встречу, котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.59.

Вариант «обе забьют» маловероятен, поставить на него можно за 2.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «дьяволов» за 6.30.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем»

В среднем «Ноттингем» пропускает два мяча за игру в АПЛ и лишь один раз победил на выезде. «МЮ» выше классом, а в недавнем матче Кубка лиги подтвердил, что с командой все в порядке. Подопечные тен Хага справились с «Бернли» (2:0), а ведь это лидер Чемпионшипа. У «лесников» на выезде на их фоне совсем нет шансов. Читается уверенная победа «МЮ».

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
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